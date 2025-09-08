Qui se souvient du poke ? Cette fonctionnalité, véritable relique des débuts de Facebook, refait surface. Loin d'être une simple lubie nostalgique, Meta orchestre un retour calculé pour cette interaction virtuelle, avec une cible bien précise en ligne de mire : les jeunes utilisateurs.

Le groupe cherche à redynamiser sa plateforme historique en transformant le poke en un véritable outil d'engagement.

Un dépoussiérage stratégique pour la Gen Z

Le défi de Facebook est de séduire une génération ayant grandi avec les mécaniques de TikTok et de Snapchat. Pour y parvenir, le nouveau poke mise sur la gamification. Il ne s'agit plus seulement de « poker » un ami.

Désormais, les utilisateurs peuvent suivre un compteur de pokes qui augmente à chaque interaction. Des icônes et des émojis spéciaux apparaissent au fur et à mesure que le score grimpe.

Pour faciliter son adoption, la fonctionnalité est bien plus visible, avec un bouton dédié sur les profils et une page centralisée afin de pour suivre toute son activité.

Entre nostalgie et nouvelle mécanique d'engagement

Ce n'est pas la première tentative de Meta pour ressusciter sa création. Une modification plus discrète, rendant le poke plus facile à trouver via la barre de recherche, avait déjà provoqué une augmentation de son utilisation. Cela a sans doute convaincu Meta de passer à la vitesse supérieure.

Ce retour s'inscrit dans une volonté plus large de Mark Zuckerberg de réintégrer des fonctionnalités originales ayant contribué au succès du réseau social. L'idée est de créer un mécanisme d'engagement simple et addictif pour fidéliser une audience plus jeune. Une mission sur laquelle Meta travaille depuis des années.

D'après un dirigeant de Meta (CNET), « les gens, et particulièrement les jeunes adultes, recherchent des moyens plus simples de se connecter ».

Un sens toujours aussi flou

Un simple clic pour dire... quoi au juste ? Un bonjour, une taquinerie, un flirt ? Le mystère reste entier. Meta se garde bien de définir l'utilité du poke, laissant son interprétation à la discrétion des utilisateurs.

« La beauté du poke est que c'est un moyen simple de montrer à vos amis que vous pensez à eux, et le sens dépend de vous. » Cette ambiguïté a toujours été sa marque de fabrique.