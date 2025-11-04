Meta annonce une mise à jour pour Facebook et les groupes. Elle permet aux administrateurs de groupes privés de basculer le statut en public. La nouvelle option doit faciliter la croissance des groupes sans avoir à repartir de zéro, tout en garantissant la confidentialité des échanges passés.

Une décision en concertation des administrateurs

La conversion s'effectue directement depuis les paramètres du groupe sur Facebook. Lorsqu'un administrateur initie le changement, tous les autres administrateurs associés reçoivent une notification. Ils disposent alors d'une fenêtre de trois jours pour examiner et potentiellement annuler la transition.

Cette période de révision est gage d'une décision collégiale avant que le changement ne devienne effectif. La modification est alors bien en accord avec les objectifs de la communauté.

Des garanties pour la confidentialité des membres

Facebook insiste sur la protection de la vie privée des utilisateurs. L'ensemble du contenu publié avant la transition reste uniquement visible par les membres qui faisaient partie du groupe à l'époque, ainsi que par les administrateurs et modérateurs.

De plus, la liste des membres est protégée et n'est accessible qu'à l'équipe de modération pour préserver la confidentialité.

Tous les membres sont informés du changement par le biais d'une notification. Il reçoivent en outre un rappel lorsqu'ils publient pour la première fois dans le groupe devenu public.

Avec un retour en arrière possible

Une fois le groupe devenu public, tout nouveau contenu partagé sera visible par n'importe qui, y compris les personnes qui ne sont pas sur Facebook. Cette ouverture offre une visibilité accrue et une meilleure indexation par les moteurs de recherche, ce qui peut attirer de nouveaux membres.

Si les administrateurs estiment que le changement n'est pas bénéfique, il est toujours possible de repasser le groupe en mode privé. Dans ce cas, les personnes ayant rejoint le groupe pendant sa période publique devront voir leur adhésion de nouveau approuvée.