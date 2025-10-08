Dans sa quête pour répondre à la concurrence de TikTok, Meta annonce une série de mises à jour pour les Reels sur Facebook. Le moteur de recommandations a été amélioré pour qu'il " apprenne vos intérêts plus rapidement et vous montre des Reels plus récents et plus pertinents ".

L'initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l'expérience vidéo de la plateforme. Une démarche qui porterait ses fruits puisque le temps passé à regarder des vidéos sur Facebook aurait augmenté de plus de 20 % sur un an aux États-Unis.

Comment Facebook compte-t-il améliorer la pertinence des contenus ?

Avec l'algorithme de recommandations repensé, Meta indique la capacité de faire remonter 50 % de Reels en plus publiés le jour même, garantissant ainsi un flux plus frais pour les utilisateurs.

En outre, la plateforme prendra désormais en compte la durée des vidéos favorites. Si un utilisateur regarde des contenus plus longs, l'algorithme en proposera davantage.

Afin d'affiner et faciliter la personnalisation, Facebook dispose d'un bouton pour signifier un désintérêt et la possibilité de signaler un commentaire. De quoi permettre au moteur de recommandations de s'adapter en temps réel aux retours.

Des fonctionnalités sociales intégrées aux Reels

Meta ajoute les bulles d'amis (friend bubbles) sur les Reels et dans le fil d'actualité. Ces petites bulles affichent la photo de profil d'un ami qui a aimé la vidéo, permettant de voir instantanément les contenus populaires dans son cercle social.

En appuyant sur une bulle, il est possible d'ouvrir directement une conversation privée avec l'ami en question.

" Voir les likes de vos amis a toujours été au cœur de l'expérience Facebook, et nous continuons à créer des fonctionnalités - comme les bulles - qui nous ramènent à nos racines. "

Avec des suggestions de l'IA

Sur certains Reels, Facebook proposera des suggestions de recherche alimentées par l'IA. Ces suggestions permettront aux utilisateurs d'explorer plus en profondeur un sujet qui les intéresse, sans jamais quitter le lecteur vidéo.

La mise à jour doit répondre à des critiques concernant la prolifération de contenus de faible qualité ou non désirés. Les changements sont présentés comme un début, Meta promettant d'autres nouveautés avec les Reels sur Facebook.