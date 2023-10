Le mois dernier, le New York Times avait évoqué les plans de Meta pour des abonnements payants permettant en Europe de faire disparaître la publicité sur Facebook et Instagram. Une alternative à la version gratuite usuelle avec des publicités personnalisées.

Cette alternative en Europe est à replacer dans le contexte où Meta va solliciter le consentement des utilisateurs, avant d'autoriser le traitement de certaines données à des fins de publicité ciblée. Une nécessité pour se mettre au diapason des demandes des régulateurs.

Le Wall Street Journal apporte de nouveaux éléments sur les versions payantes de Facebook et d'Instagram imaginées par Meta. Un porte-parole du groupe de Mark Zuckerberg confirme seulement que des options sont explorées afin de " garantir le respect des exigences réglementaires en constante évolution ", sans remettre en cause la valeur des " services gratuits soutenus par des publicités personnalisées. "

De 16 € à 19 € par mois pour Facebook et Instagram

Le plan de Meta porte le nom de SNA pour Subscription No Ads. Il s'agirait de faire payer 10 € par mois aux utilisateurs européens pour un compte Facebook ou Instagram sur ordinateur (abonnement via le Web), et l'ajout d'un autre compte coûterait 6 € supplémentaires par mois.

Pour un abonnement via les applications sur mobile, le prix de base ne serait plus de 10 € par mois, mais de 13 € par mois, dans le but de prendre en compte les commissions d'Apple et Google avec l'App Store et Google Play.

Le Wall Street Journal souligne que mi-2023, Meta dispose dans l'Union européenne de 258 millions d'utilisateurs mensuels de Facebook et 257 millions pour Instagram. Combien seraient susceptibles d'être intéressés par l'abonnement payant ?

Rien d'acquis pour le moment

Meta tablerait sur une mise en œuvre effective de son plan au cours des prochains mois, avec le choix laissé aux utilisateurs européens entre l'option gratuite ou payante. Toutefois, il n'est pas certain que ce plan obtiendra le feu vert des autorités de régulation en Europe.

" L'une des questions qui se posent est de savoir si les prix proposés par Meta rendront le service sans publicité trop cher pour la plupart des personnes, même si elles ne veulent pas que leurs données soient utilisées pour cibler les publicités ", écrit le Wall Street Journal.