Pour les utilisateurs de Facebook et Instagram dans l'Union européenne, le groupe Meta envisagerait de proposer des versions payantes faisant l'impasse sur la présence de la publicité. En payant des abonnements, ils ne verraient pas des publicités dans les applications.

En parallèle, Meta continuerait en Europe de proposer des versions gratuites de Facebook et d'Instagram avec des publicités. Aucun indice par contre sur le niveau de tarification et la période de lancement pour les versions payantes des applications de réseaux sociaux.

L'information émane du New York Times. Elle n'est pas officielle et se base sur les déclarations de trois personnes ayant connaissance des projets du groupe de Mark Zuckerberg. Il s'agirait de répondre ou d'atténuer les inquiétudes des régulateurs européens en matière de publicité ciblée et de protection de la vie privée.

Même si au final les versions payantes de Facebook et Instagram n'attireraient pas grand monde, l'option serait au moins à disposition. Rappelons qu'en Europe et pour des préoccupations réglementaires, Meta n'a pas encore introduit sa nouvelle application Threads qui entre en concurrence avec X (anciennement Twitter).

La manne publicitaire pour Meta

Le mois dernier et sans en préciser la forme ou le délai, Meta a annoncé son intention de demander le consentement des utilisateurs en Europe (Union européenne, Espace économique européen et Suisse) avant d'autoriser le traitement de certaines données à des fins de publicité ciblée.

" Cette décision n'empêche pas la publicité personnalisée sur notre plateforme. Les annonceurs peuvent continuer à utiliser nos plateformes pour atteindre des clients potentiels, développer leurs activités et créer de nouveaux marchés. "

Pour les revenus publicitaires de Meta, l'Europe constitue son deuxième plus gros marché derrière les États-Unis et le Canada (45 %), soit 23 % sur le deuxième trimestre 2023. Sachant que les revenus publicitaires constituent plus de 98 % du chiffre d'affaires du groupe et qu'ils sont plus rémunérateurs avec la publicité ciblée.

Un abonnement payant déjà testé

Un service d'abonnement payant pour Facebook et Instagram n'est plus tabou du côté de Meta, sauf que pour le moment ce n'est pas avec la question de la publicité, mais pour des fonctionnalités supplémentaires avec Meta Verified (badge vérifié, protection du compte renforcée, assistance, stickers exclusifs...).

Plus amplement déployé désormais, Meta Verified a d'abord été introduit en tant que test en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour un tarif de 11,99 dollars (US) par mois sur le Web et 14,99 dollars (US) par mois via Android et iOS.