Comptant dans ses rangs l'UFC-Que Choisir pour la France, plusieurs associations de consommateurs en Europe ont décidé de déposer une plainte contre Meta et son modèle dit injuste de paiement ou de consentement.

Auprès de l'Union européenne, la plainte a été déposée par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) pour des pratiques commerciales déloyales. Le BEUC cherche également à déterminer si Meta enfreint la législation sur la protection des données.

La plainte découle du déploiement pour les Européens d'un abonnement payant et sans publicités afin d'utiliser les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il est proposé en plus de l'abonnement gratuit usuel avec financement par la publicité qui est conservé.

Un choix qui n'en serait pas vraiment un

Pour Meta, son modèle d'abonnement payant constitue, à l'autre bout de la chaîne, une preuve de consentement concernant un service financé par la publicité. Une manière de se mettre en conformité avec la réglementation européenne au sujet d'un consentement explicite pour l'utilisation des données personnelles, dans une optique de ciblage publicitaire.

" Plutôt que d'offrir un choix éclairé, Meta conditionne le refus de donner son consentement à un abonnement payant ", analyse pour sa part l'UFC-Que Choisir. " Meta transforme son obligation légale de demander le consentement en une offre commerciale. "

Des pratiques agressives poussant à faire un choix hâtif et des pratiques commerciales trompeuses sont pointées du doigt. L'UFC-Que Choisir souligne notamment qu'avec l'abonnement payant, " les données personnelles continueront d'être collectées et utilisées à des fins autres que la publicité. " La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été saisie.

Un abonnement onéreux

L'abonnement payant de Meta est actuellement à 9,99 € par mois (12,99 € par mois pour une souscription via mobile) et couvre tous les comptes Facebook et Instagram associés. À partir du 1er mars 2024, le tarif sera de 9,99 € par mois pour un compte et 6 € par mois pour chaque compte Facebook ou Instagram supplémentaire.

L'année prochaine, un utilisateur ayant simultanément recours à Facebook et Instagram devra ainsi débourser 15,99 € par mois (20,99 € par mois pour une souscription avec l'application mobile).