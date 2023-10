C'est une officialisation en bonne et due forme. À partir de novembre, Meta va proposer aux Européens des abonnements payants et dépourvus de publicités afin d'utiliser les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Il en coûtera 9,99 € par mois sur le Web. Dans le cadre d'une souscription sur Android et iOS, l'abonnement sera au tarif de 12,99 € par mois, afin de tenir compte de la commission de Google et d'Apple avec leurs boutiques d'applications.

L'abonnement payant sera disponible pour les personnes majeures dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse. Dans un premier temps, il s'appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram associés.

Au diapason des demandes des régulateurs

À partir de 1er mars 2024, il y aura un surcoût de 6 € par mois sur le Web ou 8 € par mois sur Android et iOS par compte supplémentaire figurant dans l'Espace Comptes d'un utilisateur. Pour autant, il sera toujours possible d'utiliser les services gratuitement, en contrepartie de la présence des publicités personnalisées.

" La possibilité d'acheter un abonnement sans publicité répond aux exigences des régulateurs européens, tout en laissant le choix aux utilisateurs et en permettant à Meta de continuer à servir toutes les personnes en Europe. "

Meta explique que le lancement de son modèle d'abonnement payant constitue de l'autre côté une preuve de consentement valable concernant un service financé par la publicité. Pour ce dernier, l'expérience d'utilisation n'évolue pas.

Le financement par la pub reste la priorité

Le groupe de Mark Zuckerberg souligne qu'il continue de croire en un internet financé par la publicité " qui permet aux personnes d'accéder à des produits et services personnalisés, quel que soit leur statut économique.. […] Il permet également aux petites entreprises d'atteindre des clients potentiels. "

D'après les derniers résultats trimestriels de Meta, le revenu moyen par utilisateur de Facebook est de 19,04 $ en Europe. Il est de 56,11 $ aux États-Unis et au Canada, et de 11,23 $ à l'échelle mondiale.