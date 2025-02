Facebook Live change les règles du jeu et signe la fin du stockage illimité. Toutes les vidéos diffusées en direct seront automatiquement supprimées après 30 jours. Entre-temps, elles pourront être rediffusées, téléchargées ou partagées depuis des pages ou des profils.

Pourquoi Facebook supprime-t-il les vidéos en direct ?

Meta justifie la nouvelle politique par le fait que la majorité des vues des vidéos en direct ont lieu dans les premières semaines après leur diffusion. Conserver ces contenus plus longtemps représenterait ainsi un coût de stockage élevé pour des vidéos rarement consultées.

Tous les anciens Lives datant actuellement de plus de 30 jours seront supprimés progressivement dans les mois à venir. Les utilisateurs concernés recevront une notification avant que leurs archives ne soient effacées.

Sauvegarder ses vidéos Facebook Live

Facebook propose plusieurs solutions pour éviter la perte définitive des vidéos :

Téléchargement direct : récupérer manuellement les vidéos via l'activité du compte et l'onglet Vidéos du profil ou la Meta Business Suite.

Export vers le cloud : un transfert automatique des vidéos en direct vers par exemple Dropbox ou Google Drive

Publication en Reels : un extrait peut être conservé sur la plateforme grâce à une conversion de la vidéo en Reels (dans la limite de 90 secondes)

Une option permet également de télécharger toutes vos vidéos en une seule fois en sélectionnant une période spécifique.

Facebook préviendra avant chaque suppression

Pour éviter toute mauvaise surprise, Facebook enverra des notifications par e-mail et via l'application bien avant la suppression des vidéos. Dès réception de cet avertissement, il s'agira d'agir dans les 90 jours pour récupérer les contenus.

Si ce délai est trop court, il est possible de demander un report de suppression. Cette prolongation offre six mois supplémentaires pour télécharger ou transférer des archives. Une fois cette période écoulée, il n'y aura plus aucun moyen de récupérer les anciennes vidéos en direct.

Les créateurs de contenu devront s'adapter

Pour les créateurs qui utilisent Facebook Live afin d'interagir avec leur communauté, cette mise à jour change la donne. Les vidéos ne resteront plus indéfiniment accessibles, ce qui impose une gestion plus rigoureuse des contenus.

Facebook cherche avant tout à optimiser l'expérience utilisateur et à limiter l'accumulation de vidéos peu consultées.