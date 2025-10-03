Dans le cadre d'une phase de test, Meta propose une nouvelle expérience utilisateur sur Instagram. Pour le moment limitée à un groupe restreint d'utilisateurs en Inde, elle positionne les Reels comme tout premier onglet visible à l'ouverture de l'application.

Ce choix d'exposer en premier le format de vidéo courte intervient alors qu'Instagram vient de franchir le cap des 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois, et l'engouement pour les Reels n'est pas étranger à cette croissance.

Des Reels et un accès simplifié à la messagerie

Au lieu du traditionnel fil d'accueil, l'application s'ouvre directement sur un flux de Reels en plein écran. D'après Meta, les Reels sont repatagés plus de 4,5 milliards de fois par jour.

Les Stories restent accessibles en haut de l'écran, mais la navigation principale est repensée. Les messages directs (DM) sont déplacés au centre de la barre de navigation pour un accès simplifié.

Par ailleurs, un nouvel onglet " Folllowing " propose des vues alternatives, comme un tri chronologique.

Une énième inspiration TikTok

Patron d'Instagram, Adam Mosseri explique que " les Reels et les DM ont tiré la quasi-totalité de la croissance ces dernières années ". L'expérimentation vise donc à capitaliser sur les formats les plus populaires.

La nouvelle interface rapproche considérablement Instagram de son principal rival, TikTok, dont le succès repose précisément sur un flux vidéo immersif dès l'ouverture.

Ce n'est pas une surprise de la part de Meta qui vient de lancer une application Instagram pour iPad avec une expérience dite " Reels-first ".

En prélude à un déploiement mondial ?

Bien que Meta insiste sur le caractère limité et optionnel du test, plusieurs indices suggèrent une probable généralisation, dont l'intention affichée de simplifier la navigation au niveau mondial prochainement.