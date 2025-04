Prise de conscience pour le réseau social Facebook de Meta. Il y a trop de spam sur la plateforme et le fil d'actualité « ne propose pas toujours des publications récentes et engageantes que vous appréciez régulièrement ».

Ce spam porte préjudice à l'expérience utilisateur et il est également pointé du doigt pour évincer les créateurs de contenus authentiques.

Dans le collimateur, des comptes qui tentent d'exploiter l'algorithme de Facebook pour « augmenter le nombre de vues, atteindre rapidement un nombre d'abonnés plus élevé ou obtenir injustement des avantages de monétisation ».

La fameuse panoplie de hashtags...

Facebook considère notamment comme spam les publications et images avec des légendes longues, en s'appuyant souvent sur une grosse quantité de hashtags sans rapport avec le contenu.

Sont aussi visés les réseaux qui créent des centaines de comptes pour partager le même contenu venant encombrer le fil d'actualité des utilisateurs, ou qui coordonnent de faux engagements tels que des likes et des commentaires.

Sans oublier les fausses pages servant à gonfler artificiellement la portée et les profils qui imitent de grands créateurs de contenu.

Une chasse dans les commentaires

Il y a déjà des mesures en place et elles seront accentuées pour faire le ménage. « Les comptes qui jouent avec la distribution et l'engagement, ou qui inondent le fil d'actualité de spam auront moins de vues et de monétisation, et nous investissons davantage dans les efforts de lutte contre l'usurpation d'identité », assure Meta.

L'outil de gestion des commentaires détectera et masquera automatiquement les commentaires des personnes susceptibles d'utiliser une fausse identité, tandis que les créateurs pourront signaler les usurpateurs d'identité ou imitateurs dans les commentaires.

Le mois dernier, un nouvel onglet « Amis » a été introduit pour Facebook aux États-Unis et au Canada. Il affiche les publications, les stories, les reels et les anniversaires d'amis, en plus des demandes d'amis. Une manière de lutter contre le spam ?