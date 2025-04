Pour Threads, Meta annonce étendre les publicités à tous les annonceurs éligibles dans le monde entier et précise une diffusion sur le réseau social qui concernera d'abord plus d'une trentaine de pays. Une liste de pays n'est toutefois pas détaillée.

En début d'année, un test initial des publicités sur Threads impliquait seulement une poignée d'annonceurs aux États-Unis et au Japon. Pour le moment, Meta conserve une approche relativement prudente et souligne un déploiement progressif.

Avec plus de 320 millions d'utilisateurs actifs par mois, Threads semble avoir atteint un seuil critique dans une optique de monétisation.

Le patron d'Instagram veut rassurer

« Les publicités sont déployées plus largement sur Threads aujourd'hui, et notre objectif est toujours qu'elles améliorent votre expérience globale. Nous suivons de près l'évolution de la situation et nous resterons à l'écoute de vos commentaires au fur et à mesure », écrit Adam Mosseri.

L'année dernière, le responsable d'Instagram chez Meta avait déjà évoqué l'arrivée de la publicité sur Threads.

« Je comprends des inquiétudes, mais en fin de compte, nous sommes une entreprise et Threads doit gagner suffisamment d'argent pour payer les employés et les serveurs nécessaires au fonctionnement du service et pour le fournir gratuitement. »

Du classique en la matière

D'après la première phase du test pour les publicités sur Threads, elles apparaîtront essentiellement sous la forme d'un message accompagné d'une image entre les contenus dans le flux d'accueil. Elles disposeront d'un étiquetage idoine.