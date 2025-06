Le gardien de la sécurité de votre PC a une faiblesse. Une vulnérabilité vient d'être officiellement reconnue dans une large partie des processeurs AMD Ryzen, des plus anciens aux plus récents. La brèche se situe au niveau du module de confiance TPM, une puce censée protéger vos données les plus sensibles. Face à la menace, les fabricants de cartes mères commencent à déployer une mise à jour cruciale, et parfois irréversible.

Quelle est cette nouvelle faille qui touche les processeurs AMD ?

La faille, identifiée sous le code CVE-2025-2884, concerne directement le module de sécurité TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Pour faire simple, c'est une sorte de coffre-fort numérique intégré à votre processeur, qui gère notamment vos clés de chiffrement. Le problème vient d'une fonction qui ne vérifie pas correctement les informations qu'on lui envoie. Un attaquant ayant un accès local à la machine peut alors tromper le système pour lui faire lire des données en dehors de la mémoire autorisée. Le risque est jugé "modéré". Mais ce qui inquiète, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des droits d'administrateur pour l'exploiter.

Quels sont les processeurs concernés et comment se protéger ?

La liste des processeurs affectés est immense. Elle s'étend des puces pour PC de bureau Ryzen 3000 jusqu'aux tout nouveaux Ryzen 9000. Les versions mobiles et pour stations de travail, comme les Threadripper, sont également touchées. La solution est simple : mettre à jour le BIOS de sa carte mère. AMD a développé un nouveau microprogramme, baptisé AGESA 1.2.0.3e, qui corrige le problème. Les fabricants comme Asus et MSI ont déjà commencé à proposer les mises à jour correspondantes sur leurs sites de support. Fait notable : chez certains, comme Asus, cette mise à jour est irréversible. Une fois installée, impossible de revenir en arrière, ce qui témoigne de son importance.

Cette mise à jour apporte-t-elle autre chose que le correctif ?

Oui, et c'est une bonne nouvelle. Si vous mettez à jour, vous ne ferez pas que boucher une faille de sécurité. Ce nouveau firmware est une mise à jour de fond qui apporte d'autres améliorations. La plus notable est la prise en charge de nouveaux processeurs à venir, très probablement les futurs Ryzen 9000F sans partie graphique intégrée. De plus, MSI a détaillé de son côté des améliorations significatives de la compatibilité avec la mémoire vive. La mise à jour assure par exemple la prise en charge de très grosses configurations (jusqu'à 4 barrettes de 64 Go) à des vitesses d'overclocking stables de 6000 MT/s, voire plus. C'est donc une mise à jour doublement recommandée pour la sécurité et la pérennité de sa plateforme.