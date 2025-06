La marque Fairphone prend les problématiques du smartphone à rebours en voulant offrir un appareil mobile dont les métaux utilisés proviennent de filières éthiques, dont les composants peuvent être remplacés ou améliorés et voulant un suivi logiciel sur un temps long.

Près de deux ans après le Fairphone 5, le prochain smartphone Fairphone 6 va reprendre ces ingrédients pour composer une autre approche du secteur mobile, sans l'obsolescence programmée et l'utilisation irraisonnée de matières premières.

Un dos bicolore hautement personnalisable

Selon les premières fuites, l'appareil mobile devrait être annoncé d'ici la fin du mois. Un premier rendu montre la face avant avec son affichage percé d'un poinçon centré pour le capteur à selfie.

Fairphone 6 (credit : WinFuture)

Le dos serait bicolore et il serait possible de transformer l'une des deux parties en accessoire, que ce soit un support de carte ou une fixation pour un tour de cou. Les premiers coloris connus sont noir, blanc et vert forêt mais il sera facile de composer le dos bicolore de son choix.

Une modularité pour réparer ou optimiser

Comme précédemment, de nombreux composants du Fairphone 6 pourront être facilement démontés pour être remplacés ou améliorés : de la batterie à l'écran en passant par les haut-parleurs ou le port USB-C.

Le détail des caractéristiques n'est pas encore connu, en particulier le processeur embarqué, mais on sait déjà que le smartphone proposera 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Fairphone 6 doit être officialisé le 25 juin 2025 et son prix est déjà connu : 549,99 €.