Depuis le Launch Complex 39-Pad A du centre spatial Kennedy en Floride, une fusée Falcon Heavy a décollé mardi. Il s'agissait du premier tir de l'année pour le lanceur opérationnel le plus puissant de SpaceX et son dixième depuis le vol inaugural de février 2018.

10th liftoff of Falcon Heavy! pic.twitter.com/Qf1mHwBKk5 — SpaceX (@SpaceX) June 25, 2024

Deuxième fusée opérationnelle la plus puissante au monde après le lanceur SLS (Space Launch System) conçu par la Nasa… et en attendant Starship, Falcon Heavy repose essentiellement sur l'association de trois premiers étages de fusées réutilisables Falcon 9.

Les deux boosters (premiers étages latéraux) peuvent revenir atterrir sur Terre (et la terre ferme), tandis que le premier étage central peut se poser sur une barge en mer. Lors du vol d'hier, les boosters ont été récupérés, mais il n'y a pas eu de tentative de récupération du premier étage central.

Falcon Heavy’s side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/5RDbTGNnSq — SpaceX (@SpaceX) June 25, 2024

Pour le satellite géostationnaire GOES-U (ou bientôt GOES-19)

Falcon Heavy a la capacité de transporter une charge utile de plus de 26 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Pour la mission GOES-U (Geostationary Operational Environmental Satellite), le passager à bord avait une masse de seulement 5 tonnes. Ce satellite d'imagerie de la Terre et de surveillance de la météo spatiale a été déployé avec succès.

Fruit d'une collaboration entre la Nasa et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), le satellite GOES-U - dont le signal a été acquis - mettra environ deux semaines pour atteindre l'orbite géostationnaire. À près de 35 700 km d'altitude, il sera rebaptisé GOES-19.

GOES-U est le dernier des quatre satellites de la série GOES-R de la NOAA (GOES-R, S, T et U). Il dispose de sept instruments pour recueillir des images avancées et des mesures atmosphériques, fournir une cartographie en temps réel de l'activité de la foudre et détecter les risques météorologiques spatiaux en approche.

Observer la couronne solaire en continu

Ce satellite comprend pour la première fois un coronographe CCOR-1 (Compact Coronagraph-1) afin d'observer la couche la plus externe du Soleil et rechercher de grandes explosions de plasma pouvant produire des tempêtes solaires géomagnétiques.

" Les données de GOES-U sont essentielles à la protection de la sécurité des personnes dans l'hémisphère occidental. Grâce au lancement réussi, les prévisionnistes auront une ressource pour mieux informer et éduquer le public ", déclare John Gagosian, directeur de la Joint Agency Satellite Division de la Nasa.

N.B. : Source images : SpaceX - Nasa.