Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a officiellement inauguré ce vendredi sa nouvelle ligne pilote FAMES à Grenoble.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte mondial de compétition féroce pour la production de puces électroniques, des composants devenus le nerf de la guerre pour de nombreuses industries stratégiques. FAMES représente une pièce maîtresse de la stratégie européenne pour regagner en autonomie.

Un investissement stratégique pour combler le fossé Lab-to-Fab

FAMES n'est pas une usine de production de masse mais une véritable plateforme d'accélération. Son objectif principal est de réduire drastiquement le temps entre la découverte en laboratoire et l'application industrielle, un concept connu sous le nom de "Lab-to-Fab".

Soutenue par un investissement conséquent de 830 millions d'euros, cofinancé par la Commission européenne via le Chips Act et par le programme France 2030, l'installation est conçue pour permettre aux entreprises et aux chercheurs de tester leurs innovations dans des conditions quasi-industrielles.

Bâtiment de la ligne de production pilote FAMES (credit : P. Jayet / CEA)

Le projet est le fruit d'une collaboration européenne, réunissant onze partenaires issus de huit pays, avec le CEA comme coordinateur. S'étendant sur 2000 m² de salles blanches, dont 1200 m² seront opérationnels dès cette année, cette ligne s'adresse aussi bien aux start-ups qu'aux grands groupes comme Nokia, Siemens ou Renault.

Elle propose un modèle d'accès ouvert (open access) pour dynamiser l'ensemble de l'écosystème.

Cinq technologies clés au service des industries du futur

La ligne pilote ne se contente pas d'exister ; elle se concentre sur cinq domaines technologiques d'avenir pour la microélectronique. Parmi eux, on retrouve le FD-SOI avancé, une technologie de transistor sur silicium sur isolant qui promet des puces plus performantes et moins énergivores.

Les mémoires non volatiles embarquées, l'intégration 3D, ainsi que les composants pour la radiofréquence (RF) et la gestion de la puissance sont également au cœur de ses missions.

Ces avancées technologiques sont cruciales pour des secteurs en pleine transformation. De l'automobile à l'industrie 5.0, en passant par l'intelligence artificielle en périphérie (Edge AI), la santé, le spatial ou encore la cybersécurité, les applications sont vastes.

L'objectif est de fournir des composants plus performants et plus durables, répondant aux exigences des prochaines générations de produits connectés et intelligents.

FAMES, un pilier du Chips Act européen ?

L'inauguration de FAMES est une concrétisation directe des ambitions affichées par l'Union européenne avec son fameux plan pour les puces. Ce dernier, lancé en 2022, vise à doubler la part de marché de l'Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs d'ici 2030, un objectif ambitieux qui a depuis été questionné par la Cour des comptes européenne.

Dans ce contexte, des projets comme FAMES sont essentiels pour démontrer la capacité de l'Europe à innover et à préparer le terrain pour de futures productions à grande échelle.

Comme l'a souligné Anne-Isabelle Etienvre, administratrice générale du CEA, cette initiative doit "contribuer à renforcer la souveraineté de l'Europe en accélérant encore l’innovation".

En s'appuyant sur l'excellence scientifique de ses instituts comme le CEA-Leti et une proximité forte avec les industriels, FAMES incarne un modèle de recherche technologique tourné vers l'avenir.

La prochaine étape sera de consolider cette dynamique européenne sur le long terme pour que l'innovation d'aujourd'hui devienne la production de demain.