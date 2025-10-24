La course mondiale à la puissance de calcul vient de connaître une accélération majeure. La start-up française Quandela, basée à Paris-Saclay, a officiellement livré "Lucy", son nouvel ordinateur quantique photonique de 12 qubits, au Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA.

Cette machine, présentée comme la plus puissante de sa catégorie et assemblée en France, incarne une ambition claire : la souveraineté technologique européenne.

Qu'est-ce que "Lucy" et pourquoi est-il différent ?

Lucy n'est pas un ordinateur quantique comme les autres. Il est basé sur la technologie photonique, c'est-à-dire qu'il utilise des particules de lumière (photons) comme qubits pour effectuer ses calculs. Ce système universel et numérique de 12 qubits a été assemblé en seulement douze mois par Quandela, en partenariat avec l'entreprise allemande attocube systems.





C'est une prouesse qui met en avant la force de l'industrie européenne : 80 % de ses composants, y compris tous les composants critiques, sont d'origine européenne.

Quel est l'objectif de ce nouvel ordinateur ?

L'objectif de Lucy n'est pas de remplacer les supercalculateurs classiques, mais de travailler de concert avec eux. Il sera hébergé et opéré au TGCC du CEA et, surtout, couplé au supercalculateur Joliot-Curie. Cette installation va créer l'une des premières plateformes de calcul hybride HPC-quantique en Europe.





Elle offrira aux chercheurs et aux industriels une puissance inédite pour explorer des algorithmes quantiques et développer des applications concrètes.

Quels seront les premiers cas d'usage ?

Les domaines d'application sont vastes et stratégiques. Les premiers cas d'usage se concentreront sur des problèmes d'optimisation complexes, inaccessibles aux ordinateurs classiques. Cela inclut :

L'optimisation des réseaux énergétiques (notamment pour l'intégration des énergies renouvelables).

La modélisation des risques financiers.

L'amélioration de la logistique et des chaînes d'approvisionnement.

La conception aérospatiale et la découverte de nouveaux matériaux.

Comment les chercheurs y auront-ils accès ?

Le système est actuellement en phase d'acceptation. Il sera ouvert à la communauté scientifique européenne début 2026. Pour préparer cette transition, le GENCI (Grand équipement national de calcul intensif) et EuroHPC ont déjà ouvert un accès distant à d'autres processeurs de Quandela.





Des webinaires et des formations sont en cours pour que les chercheurs puissent maîtriser les outils logiciels, comme Perceval et MerLin, afin d'être prêts lorsque Lucy sera pleinement opérationnel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'informatique quantique photonique ?

C'est une approche de l'informatique quantique qui utilise des particules de lumière (photons) comme qubits (les bits quantiques). L'information est codée dans les propriétés des photons, ce qui permet des calculs massivement parallèles.

Qu'est-ce que le GENCI et EuroHPC ?

Le GENCI est le "Grand équipement national de calcul intensif" français. EuroHPC Joint Undertaking est un partenariat public-privé européen qui met en commun les ressources de l'UE et des États membres pour développer le calcul à haute performance (HPC) en Europe.

Lucy va-t-il remplacer le supercalculateur Joliot-Curie ?

Non, il va travailler avec lui. Lucy sera couplé au supercalculateur Joliot-Curie pour créer un système "hybride HPC-quantique". L'ordinateur classique gérera les tâches pour lesquelles il est performant, tandis que l'ordinateur quantique s'attaquera aux problèmes d'optimisation et de simulation complexes.