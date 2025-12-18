C'est un moment décisif pour l'industrie navale. Le 14 décembre 2025, dans les eaux de Hobart, en Tasmanie, le plus grand navire 100% électrique jamais construit a été mis sous tension pour la toute première fois.

Baptisé en interne Hull 096, ce colosse des mers s'apprête à redéfinir les standards du transport maritime sous le nom de China Zorrilla pour le compte de l'opérateur sud-américain Buquebus.

Quelle est la puissance réelle de ce géant des mers ?

La fiche technique a de quoi impressionner. Le navire embarque une capacité énergétique colossale de plus de 40 Mégawatts-heure (MWh), soit l'équivalent de la puissance de 487 Tesla. Cet exploit est rendu possible par un parc de 250 tonnes de accumulateurs, une installation quatre fois supérieure à tout ce qui avait été réalisé auparavant dans le secteur maritime. Ce ferry n'est pas seulement grand, il est une véritable centrale énergétique flottante.

Cette énergie alimente un système de propulsion de pointe. Huit hydrojets, fournis par le spécialiste finlandais Wartsila, propulsent le catamaran à une vitesse de pointe de 46 km/h (29 mph). Si cette vitesse peut paraître modeste, elle est parfaitement optimisée pour la distance à parcourir et le poids transporté, garantissant une efficacité maximale pour sa propulsion 100% électrique.

Comment un tel navire a-t-il été conçu ?

À l'origine, le projet Hull 096 n'était pas destiné à être un pionnier de l'électromobilité. Il devait être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). Un changement de cap stratégique a transformé ce navire en un symbole de la transition énergétique. Construit dans les chantiers navals d'Incat en Tasmanie, il est le fruit d'une expertise reconnue mondialement dans la construction de catamarans en aluminium.

Sa mission est claire : assurer la liaison sur le Rio de la Plata, entre Buenos Aires en Argentine et plusieurs destinations en Uruguay. Avec une capacité d'accueil de 2100 passagers et 225 véhicules, il répond à un besoin de transport de masse de manière totalement décarbonée. Son autonomie de 185 kilomètres (115 miles) sur une seule charge est parfaitement adaptée à cette route.

Quelles sont les implications pour l'avenir ?

Cette première mondiale est bien plus qu'une simple prouesse technique. Elle représente un tournant majeur pour un secteur responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comme le souligne Robert Clifford, le président d'Incat, cet événement prouve que la construction navale avancée et durable a un avenir. L'enjeu est de démontrer la viabilité des batteries à grande échelle.

Au-delà de son impact écologique, le China Zorrilla innove aussi dans l'expérience passager. Il abritera le plus grand espace commercial jamais vu sur un navire de ce type, avec près de 2300 mètres carrés dédiés au shopping. Allier performance durable et attractivité commerciale, voilà peut-être la clé du succès pour le transport maritime de demain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le nom officiel du navire ?

Le navire opérera sous le nom de China Zorrilla pour la compagnie Buquebus. Son nom de code de construction est Hull 096.

Quelle distance peut-il parcourir sur une seule charge ?

Le ferry a une autonomie de 115 miles (environ 185 kilomètres), ce qui lui permet d'effectuer sa traversée entre l'Argentine et l'Uruguay sans difficulté.

Quand le navire entrera-t-il en service ?

Après une série complète d'essais en mer en Tasmanie, le navire devrait être livré à son opérateur, Buquebus, et entrer en service commercial dans les mois à venir, probablement au cours de l'année 2026.