On le sait de longue date, Final Fantasy XVI profite d'une exclusivité temporaire avec Sony pour sa PlayStation 5. Une exclusivité qui fait partie d'un partenariat plus large noué avec Square Enix puisque les développeurs ont travaillé conjointement avec certaines équipes de Sony pour optimiser au maximum le jeu pour la PlayStation 5.

Le titre attendu cet été a déjà été testé par certaines critiques qui partagent des avis très favorables sur le jeu qui se tourne un peu plus vers l'action que le RPG classique et qui confirme un virage amorcé depuis quelques années déjà dans la saga Final Fantasy.

La version PC attendra...

Depuis janvier dernier et suite aux propos de Naoki Yoshida, les joueurs PC étaient dans l'attente de plus d'informations sur une version du titre compatible avec leur plateforme. Des rumeurs évoquaient ainsi un lancement sur PC 6 mois après la version PS5.

Il a récemment indiqué "J'aimerais sortir une version PC un jour, mais il est impossible de sortir une version PC en six mois". Il faut ainsi comprendre qu'aucune version PC du jeu n'avait été envisagée jusqu'ici, et qu'il ne faut donc pas s'attendre à en voir une version arriver à la fin de l'exclusivité PS5. Il ajoute également qu'en l'état actuel des choses, le titre est tellement optimisé pour la PS5 qu'il faudrait le lancer sur un PC gamer à plus de 2000$ pour profiter d'une expérience similaire. Il rappelle que la priorité a été donnée à la PS5 et que rien n'a été pensé à ce jour pour le PC...

En clair, la porte reste ouverte, mais il ne faudra pas compter sur une version PC de FFXVI avant quelques années.