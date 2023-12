L'Arcep publie les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit pour le troisième trimestre de l'année. Selon le gendarme des télécoms, le rythme global des déploiements en fibre optique continue de marquer le pas.

Au 30 septembre 2023, 37 millions de locaux sont raccordables à la fibre optique de bout en bout (FTTH), et l'Arcep souligne que près de 8 millions restent à rendre raccordables. " La couverture en fibre optique a progressé de seulement 1 point ce trimestre et atteint 84 %. "

Au cours du troisième trimestre 2023, moins de 24 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones très denses. L'Arcep parle d'une chute du rythme des déploiements, tandis que c'est une baisse dans les zones moins denses d'initiative privée où 139 000 locaux ont été rendus raccordables.

Petit coup de mou pour la croissance du nombre d'abonnements

La tendance est par contre à la hausse du côté du rythme des déploiements dans les zones moins denses par les Réseaux d'Initiative Publique, et dans les territoires concernés par des appels à manifestation d'engagements locaux.

Dans ces zones, ce sont respectivement 565 000 locaux et 97 000 locaux qui ont été rendus raccordables au FTTH pendant le troisième trimestre.

Le nombre d'abonnements en fibre optique augmente de 775 000 et atteint 20,6 millions, soit plus de six abonnements internet sur dix (64 %). Malgré un ralentissement sur le troisième trimestre, l'Arcep met en avant une croissance soutenue du nombre d'abonnements en fibre optique.

Un accord entre le gouvernement et Orange

Le mois dernier, un accord a été trouvé entre le gouvernement et Orange pour la généralisation de la fibre optique à l'horizon 2025. Il comprend le raccordement de plus de 300 000 logements et entreprises en zones très denses, 1,12 million de logements supplémentaires dans les zones moins denses.

Un avis de l'Arcep sur cet accord est attendu. Cela étant, Orange n'a pas échappé à une sanction financière de l'Arcep (26 millions d'euros) pour ne pas avoir respecté ses engagements de 2018. Ils concernaient la couverture en fibre optique d'environ 3 000 communes des zones moins denses.