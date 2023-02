Dans le cadre de la publication de ses résultats 2022, le groupe Bouygues souligne que l'opérateur Bouygues Telecom a atteint ses objectifs et continue de profiter d'une activité commerciale qualifiée de dynamique.

C'est principalement le cas dans le fixe avec un total de 4,7 millions d'abonnés. Sans surprise, la progression est entièrement portée par la fibre optique avec un gain de 674 000 nouveaux clients en 12 mois. Le parc de clients en fibre optique de bout en bout (FTTH) s'établit à 3 millions.

La part des clients de Bouygues Telecom bénéficiant d'une ligne FTTH continue d'augmenter et atteint 64 %, contre 52 % un an auparavant. Près de 30 millions de prises FTTH sont commercialisées, avec une progression de 5,4 millions sur un an.

Du côté du mobile, le nombre d'abonnés à un forfait mobile progresse de 449 000 clients en 2022 pour atteindre un total 15,2 millions, dont +81 000 sur le quatrième trimestre.

L'inflation est omniprésente

Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom pour 2022 est de 7,5 milliards d'euros, avec une progression de 4 % sur un an. Le bénéfice net (part du groupe Bouygues) est de 439 millions d'euros, soit une hausse de presque 9 % sur un an.

Dans la communication de Bouygues, un terme qui revient très fréquemment est celui de l'inflation. Cette inflation - à compenser - se manifeste aussi sur la facture des abonnés, via une hausse de prix comprise entre 1 € à 3 € par mois.

" Malheureusement, le contexte d'inflation actuel pèse sur l'ensemble de nos coûts, ce qui nous contraint à réévaluer certains de nos tarifs pour continuer à vous faire profiter d'un réseau très haut débit de qualité ", ont été avertis des abonnés de Bouygues Telecom.