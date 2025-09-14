L'Arcep a publié les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit pour le deuxième trimestre 2025.

Au 30 juin, plus de neuf locaux sur dix sont raccordables à la fibre optique (93 %). Parmi les 44,9 millions de locaux recensés par les opérateurs, 3,3 millions de locaux restent à rendre raccordables.

Lors du deuxième trimestre, 520 000 locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre optique de bout en bout. Le gendarme des télécoms souligne une baisse de 20 % du rythme de déploiement par rapport au deuxième trimestre 2024.

Les nouvelles couvertures selon les zones

Dans les zones moins denses, 310 000 locaux ont été rendus raccordables par les Réseaux d'Initiative Publique où il reste 1,6 million de locaux à rendre raccordables. Dans les zones moins denses d'initiative privée, 160 000 locaux ont été rendus raccordables et il en reste 1,1 million à couvrir.

Pour les territoires concernés par des appels à manifestation d'engagements locaux, 30 000 locaux ont été rendus raccordables à la fibre optique et il reste 130 000 locaux à rendre raccordables. Dans les zones très denses, 20 000 locaux ont été rendus raccordables et il reste 480 000 locaux à rendre raccordables.

À noter que 95 % des locaux recensés sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires (fibre optique, VDSL2 et câble).

Plus de trois quarts des abonnements en fibre optique

Au 30 juin 2025, le nombre d'abonnements internet en fibre optique atteint 25,7 millions. Cela représente 92 % du nombre d'abonnements à très haut débit et 79 % du nombre total d'abonnements internet.

La progression du nombre d'abonnements en fibre optique est d'un demi-million au deuxième trimestre 2025, contre +590 000 au premier trimestre 2025. Malgré un ralentissement observé depuis trois ans, l'Arcep souligne que la croissance des abonnements reste soutenue.