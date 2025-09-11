« C'est un très beau témoignage de la confiance accordée par nos clients au quotidien. C'est aussi une reconnaissance du travail constant de nos équipes, qui s'engagent, chaque jour, sur l'ensemble du territoire, pour proposer à tous la meilleure expérience de service internet Très Haut Débit ».

Patron d'Orange France, Jérôme Hénique célèbre le cap qualifié d'historique qui vient d'être franchi par l'opérateur pour le nombre de clients en fibre optique, soit plus de 10 millions. « Orange devient ainsi le premier opérateur en Europe à dépasser ce seuil sur son marché domestique. »

Les plus de 10 millions de clients en fibre optique pour Orange comprennent les particuliers et les professionnels. Les premiers représentent l'immense majorité avec de l'ordre de 90 %. La marque Sosh d'Orange est prise en compte.

Jusqu'à 8 Gbit/s avec la Livebox 7

Dans sa communication, Orange souligne notamment une technologie XGS-PON permettant d'avoir la fibre d'un débit symétrique de jusqu'à 8 Gbit/s pour la Livebox 7, ainsi qu'une technologie de Wi-Fi intelligent disponible dans ses box et répéteurs les plus récents.

« La technologie de Wi-Fi intelligent permet, sans intervention de l'utilisateur, d'optimiser automatiquement et en temps réel la performance et la couverture du Wi-Fi. »

Orange en confortable leader hexagonal

Fin juillet et lors de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025, Orange avait revendiqué 9,85 millions d'abonnés en fibre optique FTTH sur un total de 12,3 millions d'abonnés dans le fixe en France.

Pour la même période et la fibre optique, Free était à 6,4 millions d'abonnés, 5,1 millions pour SFR et 4,4 millions d'abonnés pour Bouygues Telecom.