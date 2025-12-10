L'Arcep publie les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit pour le troisième trimestre 2025.

Au 30 septembre, le déploiement de la fibre optique atteint un taux de couverture de 93,5 %. Sur les 45 millions de locaux recensés en France, plus de 42 millions sont raccordables à la fibre optique, tandis que près de 3 millions restent à rendre raccordables.

Lors du troisième trimestre, 430 000 locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre optique de bout en bout. Le gendarme des télécoms précise que c'est une baisse de 28 % par rapport au troisième trimestre 2024.

Les nouvelles couvertures en fonction des zones

Dans les zones moins denses, 220 000 locaux ont été rendus raccordables par les Réseaux d'Initiative Publique où il reste 1,41 million de locaux à rendre raccordables. Dans les zones moins denses d'initiative privée, 160 000 locaux ont été rendus raccordables et il en reste 960 000 à couvrir.

Pour les territoires concernés par des appels à manifestation d'engagements locaux, 30 000 locaux ont été rendus raccordables à la fibre optique et il reste 75 000 locaux à rendre raccordables. Dans les zones très denses, 20 000 locaux ont été rendus raccordables et il reste 470 000 locaux à rendre raccordables.

À noter que 95,5 % des locaux recensés sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires (fibre optique, VDSL2, câble).

80 % des abonnements internet en fibre optique

Au 30 septembre 2025, le nombre d'abonnements internet en fibre optique atteint 26,3 millions. Cela représente 93 % du nombre d'abonnements à très haut débit et 80 % du nombre total d'abonnements internet.

La progression du nombre d'abonnements en fibre optique est de 610 000 au troisième trimestre 2025, contre +680 000 au troisième trimestre 2024. " Malgré le ralentissement observé depuis trois ans, la croissance de ces abonnements reste soutenue ", souligne l'Arcep.