C'est jour de fête pour Free. Vingt ans après ses débuts dans le déploiement de la fibre optique et plus de 10 milliards d'euros, l'opérateur de Xavier Niel vient de franchir un cap symbolique. Il officialise 40 millions de prises raccordables en technologie 10G EPON, soit une couverture de plus de 90 % des foyers français.

Free indique que près de 14 % de ses abonnés dans le fixe sont encore connectés en ADSL, et souligne ainsi un taux de pénétration de la fibre optique (86%) qui est présenté comme le plus élevé du marché. C'est aujourd'hui que l'extinction du réseau cuivre connaît une nouvelle phase, avec la fermeture technique pour 829 communes.

" Nous proposons à nos abonnés un abonnement pas à pas, sans démarche complexe ni coupure de service, un raccordement gratuit, sans frais de livraison, de migration et d'installation ", indique Free qui met en avant des Freebox déjà compatibles avec sa fibre optique, à l'exception de la Freebox Crystal.

Source image : Free (Iliad)

40 millions de prises raccordables pour tous

Dans un entretien aux Échos, Nicolas Thomas, le directeur général de Free, souligne que Free est " le seul opérateur à pouvoir proposer un débit symétrique de 8 Gbit/s sur 100 % de son empreinte en fibre ". Ce sont 7,6 millions d'abonnés Free qui sont raccordés à la fibre optique de bout en bout.

Si Free montre ses muscles pour la fibre optique, le déploiement s'appuie sur son propre réseau dans les zones très denses, ainsi que sur celui d'Orange dans certaines zones, et sur les réseaux d'initiative publique ailleurs.

Par ailleurs, il est à noter que les quatre grands opérateurs ont tous dépassé les 40 millions de prises raccordables en fibre optique.