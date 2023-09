À plusieurs reprises, le gendarme des télécoms Arcep a pointé du doigt un rythme de déploiement en fibre optique qui est devenu insuffisant dans les zones très denses et les zones moins denses d'initiative privée.

Pour sa publication des résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut à fin juin 2023, l'Arcep persiste et enfonce le cloud. Un rythme de déploiement dans les zones très denses qui demeure " très insuffisant " et une " chute " du rythme de déploiement dans les zones moins denses.

Au cours du deuxième trimestre 2023, moins de 50 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones très denses. " Une baisse de près de moitié par rapport à la même période l'année précédente. "

Dans les zones moins denses d'initiative privée, ce sont 130 000 locaux rendus raccordables. " Il faut remonter à 2014 pour observer une progression trimestrielle aussi faible. "

Les derniers points à gagner sont les plus durs

L'objectif du déploiement de la fibre optique partout en France d'ici 2025 prend manifestement du plomb dans l'aile.

Au global, ce sont 36,2 millions de locaux qui sont raccordables à la fibre optique de bout en bout (FTTH) fin juin, ce qui représente 83 % des locaux recensés par les opérateurs.

" Au cours du deuxième trimestre 2023, 870 000 locaux supplémentaires ont été rendus raccordables au FTTH, soit 20 % de moins que sur la même période de l'année précédente ", souligne l'Arcep.

Le nombre d'abonnements FTTH progresse fort

Dans le même temps, le nombre d'abonnements en fibre optique continue de progresser de marnière prononcée (+790 000 sur le deuxième trimestre) et se rapproche des 20 millions qui ont probablement été atteints au cours de cet été.

Le nombre d'abonnements FTTH représente presque 62 % du nombre total d'abonnements à Internet sur réseaux fixes.