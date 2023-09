Le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire, initié avec le plan France Très Haut Débit, approche de la fin du calendrier prévu. Les Français devraient en principe disposer d'un accès fibre d'ici 2025, hors zones spécifiques où l'installation est impossible ou très compliquée.

Si le chantier a avancé rapidement et permis de couvrir la majeure partie du territoire, la dernière étape du déploiement s'étire et progresse beaucoup plus lentement.

Sanctionner pour atteindre l'objectif ?

Trop, aux yeux du gouvernement qui envisagerait donc de prendre des mesures pour accélérer la finalisation de la couverture des villes et des 2 millions de foyers en zones peu denses dont le coût de raccordement se chiffre en milliards d'euros.

Le gouvernement discute avec les opérateurs des modalités pour atteindre la fin du déploiement de la fibre optique dès 2025 et cela pourrait passer par la menace de sanctions, selon le journal La Tribune.

Orange serait particulièrement visé pour n'avoir pas tenu ses engagements de couverture dans les villes moyennes. Il pourrait donc lui être demandé de mettre les bouches doubles pour éviter une amende pouvant grimper jusqu'à 3% de son chiffre d'affaires.

Les opérateurs fibre attendent aussi un geste

L'opérateur a connu un sérieux revers au printemps en tentant de contester le pouvoir de sanction de l'Arcep, régulateur du secteur des télécoms. Le Conseil d'Etat avait validé la position du régulateur et la mise en demeure d'Orange concernant le retrard de déploiement de la fibre en zones AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement)

De leur côté, les opérateurs réclament des allègements fiscaux pour pouvoir aller de l'avant et s'engager sur les derniers milliards d'euros nécessaires pour arriver au terme du plan France Très haut débit.

Toujours selon La Tribune, la promesse d'une modération fiscale pour le secteur télécom permettrait d'ouvrir la voie à un "accord gagnant-gagnant" entre l'Etat et les opérateurs, chacun y trouvant son compte.