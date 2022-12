Huawei et Orange annoncent aujourd'hui avoir établi un nouveau record avec une transmission à 157 térabits par seconde - 157 Tbit/s ou 157 000 Gbit/s - sur un lien fibre optique de 120 km en France.

Cette performance technique a été accomplie lors d'un essai sur le terrain avec le réseau d'Orange dans le sud-ouest de l'Hexagone et l'expertise du centre de R&D de Huawei à Paris.

Selon Orange, les résultats obtenus dans le cadre du test permettent de prouver la capacité de son infrastructure fibre d'offrir 50 % de spectre supplémentaire. La bande passante totale a été portée à 18 THz, en ayant recours à des technologies développées en interne et couvrant la bande S de longueurs d'onde courtes.

240 longueurs d'onde

En tout, ce sont 240 longueurs d'onde qui ont été employées pour fournir le débit de 157 Tbit/s et en s'appuyant sur un algorithme avancé de Huawei. Ce dernier est en rapport avec une méthode d'amélioration de l'efficacité énergétique pour la modulation des signaux. Il est fait allusion à la " mise en forme probabiliste de la constellation. "

D'après les informations communiquées par Huawei, sa solution Super C + Super L lancée en juin a été la première du marché capable d'offrir 12 THz de spectre en bande C (longueurs d'onde conventionnelles) et en bande L (longueurs d'onde longues) sur une fibre.

Plus de spectre et une meilleure efficacité

Avec les longueurs d'onde courtes, l'annonce de ce jour représente ainsi un nouveau progrès et souligne les efforts entrepris dans le but d'améliorer l'efficacité spectrale, avec une bande passante qui a donc été étendue à 18 THz.

" Face à l'augmentation continue de la demande de trafic, il est crucial d'obtenir plus de spectre et donc de dégager plus de valeur de nos actifs existants. C'est d'autant plus important que l'efficacité spectrale des systèmes optiques atteint une limite théorique ", déclare le vice-président réseaux fixes et infrastructures chez Orange Innovation.