Avec une proposition centrée autour d'une offre maFibre, La Fibre Videofutur commercialisait un abonnement Internet en fibre optique de bout en bout (FTTH) pour un débit descendant de jusqu'à 1 Gbit/s, et un débit montant fonction de la zone géographique concernée (entre 200 Mbit/s et 1 Gbit/s).

À 34,99 € par mois (hors promotion), l'offre maFibre avec Videofutur comprenait la téléphonie libre avec facturation à la seconde, TV, replay et SVOD (chaînes de la TNT, UniversCiné…) via l'application myVideofutur. Des options payantes étaient les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolinaire (5 € par mois), cinq écrans dont une Box TV 4K (5 € par mois).

Le FAI alternatif était présent dans les RIP (Réseaux d'initiative publique) d'opérateurs d'infrastructure partenaires (réseaux Altitude Infrastructure, Axione, Covage, TDF et XP Fibre). Actionnaire majoritaire de Videofutur, Netgem a annoncé le mois dernier un accord de cession de son activité d'opérateur fibre grand public à Nordnet.

10 000 abonnés concernés

Selon Netgem, cette opération de cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur son activité de streaming TV à destination des opérateurs télécoms. Sachant que Netgem " continuera de fournir son service de télévision netgem.tv à Nordnet pour tous les abonnés cédés. "

La finalisation de la cession vient d'être confirmée et sera effective au 1er avril prochain. Ce sont alors 10 000 abonnés à l'offre Fibre Videofutur qui seront transférés à la filiale d'Orange. Un nombre d'abonnés qui s'est considérablement réduit ces trois dernières années.

Un transfert en douceur

" Le transfert à Nordnet se fera dans le respect des conditions techniques et contractuelles dont les abonnés à l'offre Fibre Videofutur bénéficiaient jusqu'alors, sans impact notamment sur le prix de l'abonnement et les services associés, en particulier du service de télévision opéré par Netgem ", peut-on lire dans un communiqué de presse commun de Netgem et Nordnet.

ℹ C’est avec une immense joie que nous nous apprêtons à accueillir les abonnés #Fibre @Videofutur. Ils conserveront les mêmes conditions techniques et contractuelles et nous prenons contact avec eux dès aujourd'hui pour les accueillir dans les meilleurs conditions pic.twitter.com/StLRFAlpAD — Nordnet ? (@NordnetOFFICIEL) March 20, 2023

Dans un second temps, les abonnés concernés pourront se voir proposer des services complémentaires en rapport avec Nordnet.