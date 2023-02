À l'occasion de la publication de ses résultats financiers 2022, le groupe Orange a dévoilé son nouveau plan stratégique baptisé " Lead the future. " Avec des objectifs d'ici à 2025, il s'appuie sur quatre piliers : valoriser le cœur de métier, capitaliser sur les infrastructures, transformer Orange Business Services et se renforcer dans la cybersécurité, poursuivre la croissance en Afrique et au Moyen-Orient.

Avec Christel Heydemann comme directrice générale, le groupe Orange entend mettre fortement l'accent sur les télécoms. Pour preuve, la récente signature d'un protocole d'accord avec le groupe Canal+ dans l'optique d'un rachat d'OCS et d'Orange Studio. Le mois dernier, le service Maison Connectée intégré à la Livebox a par ailleurs pris fin.

Une offre satellitaire sous la marque Orange

C'est dans ce contexte qu'Orange va introduire dans le courant de cette année une offre satellitaire dite de nouvelle génération en France métropolitaine. Orange n'est pas étranger à l'Internet par satellite, mais c'est actuellement par le biais de sa filiale Nordnet. La prochaine offre commerciale sera par contre sous sa propre marque.

Complémentaire de la fibre optique, de la 5G ou de la 4G Home commercialisées par Orange, l'offre satellitaire s'appuiera sur le partenariat conclu avec Eutelsat. " Il permettra aux clients particuliers et entreprises les plus isolés de bénéficier d'une expérience Très Haut Débit améliorée pour le prix d'une offre fibre optique. "

Actuellement, les offres d'Orange pour la fibre optique (Livebox Fibre, Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre) ont un tarif allant de 41,99 € à 54,99 € par mois. C'est déjà une indication sur le prix de la future offre d'Internet par satellite d'Orange, faute de davantage de détails pour le moment.

Eutelsat Konnect VHTS : vue d'artiste ; Source : Thales

Avec le satellite Eutelsat Konnect VHTS

L'offre d'Orange s'appuiera sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS qui a été lancé par une fusée Ariane 5 en septembre dernier. Ce satellite est prévu pour entrer en fonction en août 2023. Il a été présenté comme le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite pour un usage optimal du spectre. Il a une capacité de 500 Gbit/s en bande Ka à travers toute l'Europe.

Fabriqué par Thales Alenia Space, le satellite Konnect VHTS (Very High Throughput Satellite) d'Eutelsat doit permettre d'offrir un service comparable aux réseaux à fibre optique du côté des performances et des coûts. C'est toutefois un satellite géostationnaire.

Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot avait souligné un " complément indispensable à l'amélioration de la couverture télécoms à très haut débit dans tous les territoires, notamment là où la fibre n'est pas encore arrivée ou là où elle sera difficile à déployer. "