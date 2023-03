La norme Wi-Fi 6 (ou 802.11AX) est apparue début 2021, suivie quelque temps après par le WiFi 6E. Gardant une compatibilité avec les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz du WiFi 5, le WiFi 6E ajoute le support d'une nouvelle fréquence, 6 GHz.

Le Wi-Fi 6E apporte donc son lot de nouveautés, avec 6 canaux supplémentaires de 80 MHz chacun (ou 3 de 160 MHz), ce qui permet de limiter l’encombrement des fréquences dans les zones très peuplées (immeubles..), et donc amène un meilleur débit. Dans de bonnes conditions, le Wi-Fi 6E permet ainsi d'atteindre des débits de 1,8 Gb/s, proches de ceux d'un port Ethernet 2,5 Gbps qu'on trouve sur certaines box.

La connexion Wi-Fi est également plus stable notamment quand de nombreux appareils sont connectés simultanément au même point d’accès. Cette nouvelle norme consomme également moins d'énergie, permettant d'augmenter l’autonomie de nos appareils connectés, notamment les smartphones.

Bref, un Wifi plus stable, avec des débits améliorés, plus économe en énergie et moins sensible aux perturbations environnantes, que du bon donc, excepté la portée qui reste sensiblement la même (d'où la présence de répéteurs WiFi 6 dans de nombreuses offres d'abonnement).

Découvrons donc quelles sont les offres actuellement disponibles qui proposent une box intégrant le Wi-Fi 6E, ce qui peut clairement être un choix d'achat.

Pour commencer, nous vous présentons le forfait Livebox Max fibre de chez Orange. Cet abonnement comprend :

Appels illimités vers les fixes en France, DOM, USA et Canada

vers les fixes en France, DOM, USA et Canada Débit de 2 Gbps en descendant (1 Gbps par équipement) et 800 Mbps en montant avec la

en descendant (1 Gbps par équipement) et en montant avec la Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 (sur demande)

(sur demande) La TV avec 140 chaînes incluses avec le décodeur Ultra HD 4K (sur demande)

incluses avec le décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande)

Livebox 6 avec support du WiFi 6E

avec support du WiFi 6E Airbox 20 Go : internet très haut débit en mobilité (sur demande)

: internet très haut débit en mobilité (sur demande) Netflix offert pendant 6 mois

offert pendant 6 mois Replay Max : MYTF1 Max & 6Play Max (pendant 24 mois) sans coupure publicitaire (sur demande)

Ce forfait Livebox Max Fibre de chez Orange est proposé à 36,99 € par mois pendant 1 an puis 54,99 € par mois.





Free Mobile propose également une box WiFi 6E avec son forfait Freebox Delta. Cet abonnement comprend :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM et les fixes de plus de 110 destinations.

vers les fixes et mobiles en France, DOM et les fixes de plus de 110 destinations. 8 Gbps en débit descendant et 700 Mbps en débit montant

en débit descendant et en débit montant 270 chaines et service TV (TV by Canal, Netflix Essentiel, Prime Video, OQEE Ciné)

et service TV (TV by Canal, Netflix Essentiel, Prime Video, OQEE Ciné) WiFi-6E (6 GHz) + répéteur Wi-Ffi Pop offert

(6 GHz) + répéteur Wi-Ffi Pop offert Des services de streaming en supplément (Canal+ en option, Canal+ séries inclus 12 mois, Disney+ et Appletv+ offerts 3 mois)

Player pop inclus sur demande

Ce forfait Freebox Delta est proposé à 39,99 € par mois pendant 1 an puis 49,99 € par mois.





Enfin, terminons avec le forfait Bbox ultym de chez Bouygues Telecom qui comprend :

Jusqu'à 2 Gbps en téléchargement et jusqu'à 900 Mbps en envoi

en téléchargement et jusqu'à en envoi Box WiFi-6E de dernière génération

de dernière génération Jusqu'à 2 répéteurs WiFi 6 inclus

inclus Mini box 4G de 50 Go sur demande

TV avec plus de 180 chaînes

Décodeur TV Bbox 4K HDR

Enregistreur TV 100h

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays

Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8,99 €/mois

Ce forfait Bbox ultym de chez Bouygues Telecom est proposé à 30,99 € par mois pendant un an puis 50,99 € par mois.





Dernier point, pour profiter du WiFi 6E, il faut bien entendu que votre box en soit équipée, mais également que vos appareils (smartphone, tablette, pc portable ..) Intègrent également le support de cette norme, à défaut ils se connecteront en WiFi 6, voir WiFi 5 pour vos plus vieux appareils.

