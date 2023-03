Nous vous parlions dernièrement des hausses de prix des forfaits mobiles. Les consommateurs cherchent des alternatives afin de contrer ces augmentations qui, mises l'une derrière l'autre, nous coutent une petite fortune au quotidien. Une des solutions, c'est d'aller voir à la concurrence et plus précisément chez les MVNO, ces opérateurs virtuels.

En effet, utilisant le réseau mobile de l'un des 4 opérateurs français nationaux, ces discounters tirent les prix vers le bas sans pour autant qu'on le ressente à l'usage.

Aujourd'hui, découvrons en détail l'offre évolutive à prix mini de chez Auchan Télécom.

Ce forfait comprend de base une enveloppe data de 70 Go pour moins de 10 € par mois. Cette offre intègre donc 70 Go de données mobiles en 4G (débit réduit au-delà), les appels, SMS et MMS illimités et 18 Go d'internet dans l'Union européenne et les DOM. Ce forfait mobile, exploitant le réseau Bouygues Telecom, vous assure une connexion internet puissante et une couverture importante. Un forfait parfaitement adapté à la majorité des Français !

Cerise sur le gateau, le MVNO prévoit également de la flexibilité. Ce même forfait, vous coutera 12,99 € par mois si consommez de 71 à 90 Go de data et 15,99 € par mois si vous dépassez une consommation data de 90 Go et ce jusqu'à 110 Go par mois. Ce forfait est bien entendu sans engagement et peut donc être résilié à tout moment.





Découvrir le forfait mobile Auchan Mobile 70 Go à 9,99 € par mois



