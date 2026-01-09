Dans sa stratégie afin de toucher un public plus large et plus jeune, la FIFA se rapproche de TikTok pour la Coupe du monde 2026 qui aura lieu dans une quinzaine de villes entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Le partenariat entre la FIFA et TikTok

En devenant la plateforme préférentielle de la compétition, TikTok s'engage à fournir une expérience immersive via un hub dédié. Cet espace centralisera des contenus originaux, des informations sur la billetterie, des filtres personnalisés, des stickers et des fonctionnalités de gamification.

L'accord prévoit également que les partenaires médias officiels de la FIFA puissent diffuser des parties de matchs en direct sur la plateforme. Ces diffuseurs auront aussi la possibilité de monétiser leur couverture via les solutions publicitaires de TikTok.

Impliquer les créateurs et les fans

Un programme est destiné aux créateurs de contenus. La FIFA et TikTok vont sélectionner un groupe de créateurs qui bénéficieront d'un accès inédit aux moments clés de l'événement pour leurs abonnés.

Cet accès privilégié inclura les coulisses des matchs, les conférences de presse ou encore les sessions d'entraînement des équipes. De plus, un large panel de créateurs pourra utiliser du contenu à partir des archives de la FIFA.

Après un jeu FIFA avec Netflix

TikTok capitalise sur le succès de sa collaboration lors de la Coupe du monde féminine de football 2023. Rappelons également que la licence officielle de la FIFA sera exploitée pour un jeu de simulation de football avec l'application TV de Netflix.