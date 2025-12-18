Basé sur la licence officielle de la FIFA, un jeu de football est dans les cartons de Netflix Games. Son lancement coïncidera avec la Coupe du monde de la FIFA 2026. Il sera disponible gratuitement pour les abonnés Netflix et à jouer sur l'écran TV.

Une simulation de football pour Netflix Games

Le titre, développé et publié par le studio Delphi Interactive, sera en exclusivité sur Netflix. Il est présenté comme une simulation footballistique avec une prise en main rapide et un gameplay engageant.

À ce stade, il y a toutefois peu de détails, si ce n'est un jeu jouable sur des téléviseurs en utilisant un smartphone comme manette, la possibilité d'un mode solo ou multijoueur en ligne.

" Nous voulons ramener le football à ses racines à travers un jeu auquel tout le monde peut jouer en appuyant sur un bouton ", déclare Alain Tascan, président de la division Games de Netflix.

Capter encore plus de monde pour Netflix

Pour Netflix, ce jeu FIFA est une tentative de capitaliser sur un événement culturel mondial pour dynamiser sa division gaming, qui a connu des difficultés malgré de lourds investissements.

Netflix a jusqu'à présent privilégié les franchises reconnues comme GTA: San Andreas sur mobile, puis les jeux de type party games sur TV. S'associer à la FIFA est une opportunité d'attirer un nouveau public.

Pour la FIFA, la collaboration avec Netflix marque une nouvelle direction après la fin de son partenariat historique avec EA. Elle explore un modèle de distribution différent.