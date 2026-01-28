Jusqu'à présent, l'un des plus grands défis de la robotique consistait à unifier la locomotion et la manipulation. Les robots pouvaient exceller dans l'une ou l'autre de ces tâches, mais les combiner de manière fluide et continue restait un obstacle majeur.

Soulever un objet affecte l'équilibre, faire un pas modifie la portée des bras. Cette interdépendance constante a longtemps contraint les développeurs à créer des systèmes lents et peu naturels, où le robot devait s'arrêter pour agir, puis reprendre sa marche.

La société Figure AI vient de dévoiler Helix 02, une nouvelle version de son IA qui confère à son robot humanoïde une autonomie de mouvement complète. Grâce à un réseau neuronal unifié, le robot peut désormais marcher, manipuler des objets et garder l'équilibre simultanément.

Helix 02 : La fusion du corps et de l'esprit robotique

La réponse de Figure à ce défi se nomme Helix 02. Il s'agit d'un système d'IA de type VLA (Vision-Language-Action) qui contrôle l'intégralité du robot via un seul et unique réseau neuronal.

Ce modèle unifié connecte directement tous les capteurs de la machine, de la vision au toucher en passant par la proprioception, à l'ensemble de ses actionneurs. Fini les contrôleurs distincts pour les jambes et les bras, tout est géré comme un système continu et cohérent.

Cette architecture repose sur une hiérarchie à trois niveaux. Le System 2 s'occupe du raisonnement sémantique de haut niveau, comme la compréhension des objectifs et du langage.

Le System 1 traduit la perception en mouvements pour tout le corps à haute fréquence. Enfin, la grande nouveauté, le System 0, fonctionne à une fréquence de 1 kHz pour gérer l'équilibre et la coordination en s'inspirant de plus de 1 000 heures de données sur le mouvement humain.

C'est cette base qui remplace des dizaines de milliers de lignes de code pour offrir une motricité naturelle et stable, un pas de géant pour la robotique.

Une démonstration concrète qui change la donne

Pour prouver l'efficacité de son système, Figure a mis en scène son robot humanoïde dans une tâche longue et complexe : vider et remplir un lave-vaisselle dans une cuisine.

Pendant quatre minutes, sans aucune intervention humaine ni réinitialisation, le robot a exécuté une séquence de plus de 60 actions. Il a marché en tenant des objets fragiles, utilisé sa hanche pour fermer un tiroir les mains pleines, et coordonné ses deux bras pour transférer et ranger la vaisselle.

Cette démonstration est marquante car elle illustre la capacité du robot à gérer des actions à différentes échelles, des micro-mouvements des doigts au déplacement dans une pièce entière.

Le même réseau neuronal pilote tout, assurant une fluidité et une capacité d'adaptation en temps réel. Cette séquence est considérée comme la plus complexe jamais réalisée de manière autonome par un robot humanoïde, allant "des pixels au corps entier".

Vers une dextérité quasi humaine ?

Au-delà de cette tâche emblématique, Helix 02 ouvre la porte à une nouvelle classe de manipulations fines. Grâce à des capteurs tactiles dans les doigts et des caméras dans les paumes, le robot peut réaliser des actions qui étaient jusqu'alors hors de portée.

Il est capable de dévisser le bouchon d'une bouteille, d'extraire une pilule d'un pilulier, de dispenser un volume précis avec une seringue ou de trier de petites pièces métalliques dans un bac.

Ces compétences montrent comment la fusion du contrôle total du corps, du sens du toucher et de la vision rapprochée permet d'atteindre une autonomie adaptative dans des environnements réels.

Il ne s'agit plus de réaliser des prouesses isolées et scriptées, mais de construire un système capable d'apprendre et d'agir de manière continue et polyvalente. Avec Helix 02, le rêve d'un robot humanoïde véritablement utile au quotidien se rapproche un peu plus, même ce n'est encore qu'une démonstration de laboratoire, soulevant des perspectives fascinantes pour l'avenir du travail et de l'assistance à domicile.