La firme Figure AI présente le Figure 03, son nouveau robot humanoïde conçu pour les tâches domestiques et industrielles. Doté d'une IA améliorée, de mains tactiles ultra-sensibles et pensé pour la production de masse, il marque une étape clé vers l'intégration des robots dans notre quotidien, bien que son déploiement à grande échelle soulève encore des questions.

La course à la robotique humanoïde s'accélère, mais elle bute depuis longtemps sur un obstacle majeur : le passage du prototype unique à la production en série.

C'est précisément ce verrou que l'entreprise californienne Figure AI entend faire sauter avec le lancement de son nouveau modèle. Cette machine est à la fois une vitrine technologique et a été repensée de fond en comble pour être fabriquée à grande échelle.

Helix, une intelligence artificielle au cœur du système ?

Le véritable cerveau du Figure 03 se nomme Helix. C'est le modèle d'intelligence artificielle développé en interne qui pilote l'ensemble de ses actions et de ses raisonnements. Pour lui donner vie, le robot humanoïde a été doté d'un système sensoriel entièrement revu.

Ses caméras offrent une fréquence d'images doublée et une latence réduite, des atouts essentiels pour naviguer avec fluidité dans des environnements complexes comme une cuisine encombrée.

Chaque main intègre même sa propre caméra, permettant une perception fine des objets même lorsque la vue principale est obstruée par un meuble ou un obstacle.

Une sensibilité au bout des doigts

L'une des avancées les plus notables du Figure 03 concerne d'ailleurs ses mains et sa proprioception améliorée. Abandonnant les capteurs du marché jugés trop fragiles pour un usage réel, Figure AI a développé ses propres capteurs tactiles.

Le résultat est une sensibilité remarquable : le robot peut détecter une pression d'à peine trois grammes, soit l'équivalent du poids d'un trombone.

Cette finesse lui permet de distinguer une prise ferme d'un glissement imminent et de manipuler des objets délicats sans les briser. C'est une compétence indispensable pour des tâches domestiques variées ou une production de masse exigeante où la dextérité est primordiale.

De l'usine à la maison : un design axé sur la sécurité

Pour envisager une place dans nos foyers, un robot doit avant tout être sûr. Le Figure 03 est plus léger de 9 % que son prédécesseur et abandonne le métal brut pour des textiles doux et lavables, avec des protections en mousse aux points de pincement stratégiques.

L'ergonomie a aussi été pensée pour le quotidien, avec une recharge sans fil par induction. Le robot n'a qu'à se placer sur un socle pour refaire le plein d'énergie, visant une autonomie de près de cinq heures en fonctionnement. Cette approche sans fil renforce sa capacité à opérer de manière autonome tout au long de la journée.

Le défi de l'industrialisation à grande échelle

La véritable ambition de Figure AI se situe sur le plan industriel. Si la plupart des humanoïdes restent des prototypes coûteux, le Figure 03 a été conçu pour la fabrication en volume grâce à des procédés comme le moulage sous pression et l'injection plastique, bien plus rapides que l'usinage traditionnel.

Pour soutenir cette vision, l'entreprise a bâti sa propre usine, nommée BotQ. Ce site de production est capable de sortir 12 000 unités par an, avec un objectif de 100 000 robots produits au cours des quatre prochaines années. Un changement d'échelle radical dans ce secteur.

Avec le Figure 03, l'entreprise démontre son savoir-faire technique et construit une chaîne d'approvisionnement ainsi qu'un un appareil de production pour transformer la vision en réalité commerciale. Reste à savoir si la réalité économique et l'acceptation par le public suivront ce rythme effréné.

On notera qu'Elon Musk a les mêmes ambitions en matière de robot humanoide à tout faire avec le Tesla Bot Optimus qu'il espère produire en larges volumes. Son entreprise Tesla est d'ailleurs en train de basculer de la conception / production de véhicules électriques à celles de robots intelligents.