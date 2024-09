Trois ans après son lancement et une campagne de financement participatif sur Indiegogo à plus de 1,5 million de dollars, le vélo électrique pliant Fiido X bénéficie d'une grosse mise à niveau avec un modèle 2025.

Le vélo électrique urbain conserve son design futuriste de la précédente version que nous avions testée, tout en améliorant l'ergonomie grâce à un cintre incurvé qui modifie le positionnement des poignets et répartit le poids de manière plus uniforme. Lors des trajets, le but est de soulager la tension au niveau des poignets et des épaules. La selle monte aussi en gamme pour procurer davantage de confort.

Un nouvel écran étanche haute résolution est plus réactif au toucher et se connecte en toute transparence aussi bien aux smartphones qu'aux montres connectées pour la gestion des données. Le système de déverrouillage sans clé est à trois options, via l'écran, l'application mobile ou sans contact par le biais d'une montre connectée.

Une autonomie aussi très confortable

D'un poids de 19,8 kg, le Fiido X 2025 est avec un cadre en aluminium et magnésium. Il peut se plier très rapidement après le déverrouillage d'un loquet. Un aimant verrouille l'avant et l'arrière du vélo pour pouvoir le faire rouler et le transporter facilement.

Avec technologie de détection de capteur de couple pour fluidifier l'assistance électrique, le Fiido X 2025 est équipé d'un moteur brushless silencieux d'une puissance nominale standard de 250 W (440,5 W de puissance en crête) et couple de 40 Nm. C'est une transmission Shimano à 7 vitesses qui est utilisée.

Grâce à une batterie haute capacité de 36 V et une technologie de détection de couple économe en énergie, l'autonomie promise peut atteindre 130 km, une seule charge peut alors être suffisante pour pouvoir rouler en toute sérénité.

Prix du Fiido X 2025

Pensé pour les explorateurs urbains, le Fiido X 2025 dispose de freins à disque hydrauliques et de pneus CST 20 x 1,95 ". Il a des dimensions de 1490 x 580 x 1080 mm (L x l x H) et de 870 x 400 x 740 mm une fois plié.

Pour son lancement, vous trouverez sur le site officiel de la marque le modèle 2025 du vélo électrique pliant Fiido X au prix réduit de 1 499 € au lieu de 1 999 € avec la livraison gratuite en deux jours ouvrables.