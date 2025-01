À la fin de cette semaine, la fermeture progressive du réseau cuivre d'Orange va atteindre une nouvelle étape pour 162 communes en France et près de 209 000 locaux (logements et entreprises). Après la fermeture commerciale depuis l'année dernière, ce sera l'arrêt du service et donc une fermeture technique.

Le 31 janvier 2025, Orange explique ainsi que le réseau cuivre permettant de bénéficier des services Internet, TV et téléphone via l'ADSL sera coupé. La liste des communes concernées est disponible sur le site Réseaux Orange. Elles sont réparties dans un peu moins d'une vingtaine de départements.

Ce même type de coupure interviendra pour 829 autres communes (environ 970 000 locaux) le 27 janvier 2026, tandis que 2 145 communes (2,5 millions de locaux) connaîtront la fermeture définitive du réseau cuivre le 31 janvier 2027.

L'ultime lot en novembre 2030

D'autres lots suivront et leur taille pourra atteindre jusqu'à 10 millions de locaux. Avec le lot 7 en novembre 2030, ce devrait être la fermeture technique de l'ensemble du réseau cuivre et une page définitivement tournée pour l'ADSL en France.

Selon les chiffres publiés par l'autorité des télécoms Arcep au 30 septembre 2024, près de 40 millions de locaux sont raccordables à la fibre optique et 4,6 millions de locaux restent à rendre raccordables à la fibre optique.

Le nombre d'abonnements internet en fibre optique est de 23,7 millions, soit 73 % du nombre total d'abonnements internet (et 91 % du nombre d'abonnements à très haut débit).