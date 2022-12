Pour la première fois, des astronomes ont identifié une planète qui se rapproche dangereusement de son étoile qui arrive également en fin de vie. Elle est située à 2600 années-lumière de notre système solaire et l’exoplanète se nomme Kepler-1658b. Cette dernière est d’une taille similaire à Jupiter, mais se situe au même niveau que Mercure soit à 0,31 unité astronomique (57,9 millions de kilomètres).

Kepler-1658b ne met que trois jours pour faire le tour de son étoile et cette révolution se réduit chaque année de 0,1 seconde. Même si la collision n’aura lieu que dans trois millions d’années, c’est la première fois qu’une trajectoire de ce type est observée. De plus, l’étoile arrive en fin de vie et elle a commencé à gonfler et à devenir plus brillante.

Mais cette fin arrivera-t-elle à notre planète ?

D’ici environ cinq à six milliards d’années, le soleil va devenir ce que l’on appelle une géante rouge et donc va grossir de plus en plus comme l’étoile de Kepler-1658b. La force des marées (qui soit rapproche, soit éloigne un astre comme la lune) pourrait rapprocher notre planète vers le soleil, mais la perte de masse de ce dernier pourrait aussi l’éloigner, le tout rendant l’avenir de la Terre incertain.

Mais ce genre d’observation pourrait affiner l’avenir de notre chère planète. Kepler-1658b est l’une des premières exoplanètes observées par le télescope Kepler et depuis 13 ans, les scientifiques observent le changement entre l’étoile et son astre.