Le bruit de la chute de météorites a peut-être attiré l'attention dernièrement, les cratères d'impact suscitent la curiosité en permettant d'en savoir plus sur les couches présentes sous la surface, mais il semble qu'il y ait plus d'activité sismique au coeur de la planète Mars que ne le laissent penser ses paysages désolés dévoilés par les rovers sur place.

On sait que l'activité volcanique principale s'est arrêtée il y a 3,5 milliards d'années et que la planète ne dispose pas de champ magnétique (ou magnétosphère) pour se protéger contre les vents solaires mais il semble que les entrailles de Mars ne soient pas totalement éteintes.

L'activité sismique enregistrée depuis 2019 par la mission InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) suggère que la planète "n'est pas si morte que ça".

Insight entend d'étranges murmures

L'outil de mesure sismique développé par le CNES (Centre national d'études spatiales) est installé à proximité des Fosses de Cerbère, l'une des zones les plus récentes de Mars, sans doute formée dans les 10 derniers millions d'années, et constituée de longs (des centaines de kilomètres) et profonds (jusqu'à 1000 mètres) canyons.

Selon les différentes données collectées, une activité volcanique a pu y avoir lieu il y a 50 000 à 200 000 années, c'est à dire il y a peu de temps au regard des âges géologiques.

Et s'il n'y a pas d'activité volcanique visible en surface sur Mars, les scientifiques pensaient que le coeur de la planète n'était plus très actif et offrirait une signature spécifique de petits séismes réguliers sans axes précis et signalant un refroidissement déjà bien avancé.

Ce n'est pourtant pas ce que relève le sismomètre d'InSight et les mesures suggèrent plutôt qu'il pourrait toujours y avoir des circulations de magma au niveau des Fosses de Cerbère, entre 15 et 50 kilomètres de profondeur.

Un temps d'étude malheureusement limité

Difficile de savoir en l'état si ces signes constituent la fin de la dernière éruption en surface ou bien la préparation d'une nouvelle zone un peu plus loin sur Mars mais la présence de magma circulant dans le manteau de Mars ouvre de nouvelles pistes de recherche.

Malheureusement, le sismomètre d'InSight ne pourra plus fonctionner très longtemps. Les panneaux solaires de l'atterrisseur sont couverts de poussière et ne pourront bientôt plus fournir assez d'énergie pour assurer le fonctionnement de l'instrument.

Il faudra alors attendre un nouvel instrument apporté par une autre mission pour continuer l'exploration des entrailles de Mars et déterminer si, oui ou non, de la roche en fusion circule bien sous la surface de la planète rouge