Sony a payé cher son exclusivité (temporaire) concernant Final Fantasy XVI. Le titre de Square Enix sera ainsi uniquement disponible sur PlayStation 5 pendant au moins 6 mois, et il profite déjà d'un ensemble d'améliorations et d'optimisations réalisées en partenariat étroit avec Sony.

FF16 aura son propre State of Play

La marque japonaise ne cesse de faire la promotion du titre et d'en dévoiler les atouts. Il faudra s'attendre à un jeu véritablement next gen qui exploite pleinement la puissance de la PlayStation 5. Sony en fait donc un véritable exemple pour mettre en avant les capacités de sa machine.

Il n'est donc pas étonnant d'apprendre que Final Fantasy 16 fera l'objet d'un State of Play lui étant entièrement dédié ce soir à 23h00 heure de Paris. Il faudra se rendre sur le site de PlayStation France pour y assister.

L'événement sera l'occasion d'en apprendre davantage sur l'univers dark Fantasy du titre, les puissants Primordiaux et les Emissaires, ainsi que le nouveau système de combat proposé au sein du jeu. Car c'est aussi la fin d'une époque : le titre s'oriente toujours plus vers l'action avec un gameplay se rapprochant davantage de Devil May Cry que tu RPG au tour par tour, virage qui s'explique par le succès des précédents volets sur ce terrain.

Il faudra s'attendre à plus de 20 minutes de gameplay inédit, des interventions des développeurs, ainsi que des artwork et des images des coulisses du jeu. Final Fantasy XVI ne sortira que le 22 juin sur PS5.