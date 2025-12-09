L'attente autour du chapitre final de la trilogie Final Fantasy VII Remake monte d'un cran. Alors que Rebirth continue de marquer les esprits, les regards se tournent déjà vers la suite et sa conclusion très attendue. Des informations cruciales viennent de filtrer concernant le titre et l'orientation du projet, directement de la bouche de ses créateurs.

Comment le titre du prochain Final Fantasy VII sera-t-il choisi ?

C'est officiel : le nom du troisième et dernier volet de la saga Final Fantasy VII Remake n'est plus un mystère total. Lors d'une interview accordée au vidéaste Julien Chièze, le réalisateur Naoki Hamaguchi a confirmé que le choix se resserre considérablement. Lui et le directeur créatif Tetsuya Nomura ont désormais deux titres potentiels sur la table.

Naoki Hamaguchi says him and Tetsuya Nomura have narrowed down the title of FF7 Remake part 3 to two options and will decide on which one by the end of this year! via @JulienChieze



“Me and Tetsuya Nomura have already narrowed it down to two, within the year we will decide on… pic.twitter.com/AWEMhRTbOv — Genki✨ (@Genki_JPN) December 8, 2025

La décision sera tranchée avant la fin de l'année 2025. Cette clarification met un terme à des mois de spéculations intenses de la part des fans du monde entier. Le duo de créateurs prend visiblement le temps de peser le pour et le contre pour trouver le nom qui incarnera le mieux la conclusion de cette épopée moderne.

Quelle sera l'ambition de ce troisième opus ?

Plus qu'un simple nom, c'est toute une vision qui se dessine pour la suite. Naoki Hamaguchi a lâché un indice de taille : le mot-clé "Highwind" sera très important. Cette référence directe au célèbre aéronef du jeu original suggère une exploration à une échelle encore jamais vue dans la trilogie, probablement axée sur un monde plus ouvert.

L'équipe de développement de Square Enix ne veut pas se reposer sur ses lauriers. L'objectif est clair : offrir une nouvelle expérience de jeu et une sensation d'échelle supérieure aux épisodes précédents. L'intégration des retours des joueurs après chaque sortie est un atout majeur pour affiner cette dernière partie et la rendre inoubliable.

Quand pouvons-nous espérer une annonce officielle ?

Si le titre sera finalisé en interne en 2025, la date de son dévoilement public reste encore incertaine. Cependant, le calendrier pointe vers une fenêtre de tir idéale pour une révélation majeure. L'événement des The Game Awards, orchestré par Geoff Keighley, s'est imposé au fil des ans comme une scène de choix pour les annonces les plus percutantes de l'industrie.

Une annonce lors de l'édition 2025, qui se tiendra en décembre, semble donc plus que plausible. Ce serait un moment fort pour le spectacle et un signal puissant envoyé aux millions de fans qui attendent de connaître le mot de la fin pour cette relecture ambitieuse d'un monument du final fantasy.

