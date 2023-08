Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de trois produits affichant de belles remises et il y en aura pour tous les gouts.

Commençons avec le Fire TV Stick 4K. Cet appareil, conçu par Amazon, vous donne accès à la 4K. Il se connecte en HDMI et dispose d'une alimentation externe pour fonctionner. L'engin est commandé par une télécommande et vous octroie la possibilité d'installer toutes les applications de VOD auxquelles vous êtes abonné, et même des apps non répertoriées (Kodi, Jellyfin, entre autres).

Ce Fire TV Stick 4K est proposé à 33,99 € au lieu de 69,99 € soit 51% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 5 jours.





Continuons avec la barre de son Samsung HW-Q800C 2023. Ce kit de haut-parleurs se place en dessous de votre téléviseur et diffuse le son émis pas celle-ci. Elle est dotée d'un caisson de basse sans fil, affichant un total de 11 haut-parleurs, et gère la technologie Dolby Atmos ainsi que Dolby Surround DTS. Cette barre se connecte en Wifi, Bluetooth et en HDMI.

Cette barre de son Samsung HW-Q800C 2023 est vendue 599 € au lieu de 799 € soit 25% de réduction chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7. Elle dispose d'un écran LCD de 10,4" à une définition de 2000 x 1200 px. L'appareil est propulsé par un processeur Snapdragon 662 de chez Qualcomm couplé à 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Des connectivités Wifi et Bluetooth sont également présents.

Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7 est commercialisée 185,36 € au lieu de 235,50 € soit 21% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai de 4 jours.





