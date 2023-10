En ce début de semaine, nous vous avons concocté une sélection de trois produits affichant de belles remises. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec le Fire TV Stick 4K. Cet appareil, conçu par Amazon, vous donne accès à la 4K. Il se connecte en HDMI et dispose d'une alimentation externe pour fonctionner. L'engin est commandé par une télécommande et vous octroie la possibilité d'installer toutes les applications de VOD auxquelles vous êtes abonné, et même des apps non répertoriées (Kodi, Jellyfin, entre autres).

Ce Fire TV Stick 4K est bradé à 34,99 € au lieu de 69,99 €soit 50% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte, sous 2 jours.





Continuons avec le PC portable Asus TUF A15-TUF507RW-HN059W. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" IPS FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 6800HS couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) en DDR5 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Le tout fonctionne sous Windows 11, préinstallé sur son disque SSD NVMe M.2 de 1 To.

Ce PC portable Asus TUF A15-TUF507RW-HN059W est vendu 1299,99 € au lieu de 1699,99 € soit 24% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 3 € pour la livraison sous 48 heures.





Enchainons avec la station météo sans fil Bresser Comfort. Cet appareil, aux multiples utilités, est vendu avec un capteur extérieur 5 en 1 vous permettant de recueillir des informations sur la température, pression atmosphérique, hygrométrie, vitesse et sens du vent ainsi que la pluviométrie. Toutes ces informations sont envoyées vers un écran LCD couleur (alimenté par des piles) par radiofréquences.

Cette station météo sans fil Bresser Comfort est commercialisée 88 € au lieu de 130 € soit 32% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





