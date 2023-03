Pour des solutions comme Photoshop ou Illustrator, Adobe va proposer des fonctionnalités d'IA générative permettant de créer des images à la manière de DALL-E d'OpenAI, via des commandes et descriptions textuelles. En plus d'images en haute définition, il sera également possible de générer des effets pour du texte.

Le modèle d'IA générative est pour le moment en version bêta et seulement en anglais, avec un accès depuis le Web et sur ordinateur. Un formulaire est à remplir pour espérer faire partie des testeurs. Pour Firefly, Adobe parle plus globalement d'un ensemble de modèles d'IA génératives, avec la possibilité de créations diverses et variées qui arriveront ultérieurement.

Adobe cite par exemple la création de nouveaux pinceaux, de dégradés de couleurs, la transformation de vidéos, des illustrations, de l'audio et des contenus 3D. Les ambitions sont donc de grande ampleur pour Firefly et son intégration dans les applications et services d'Adobe.

Les données d'entraînement en question

Adobe indique que les modèles ont été entraînés sur des contenus Adobe Stock, des contenus sous licence libre et des contenus du domaine public, dont les droits d'auteur ont expiré. Une précision qui devrait éviter des critiques de créateurs et artistes, ou des problèmes de propriété intellectuelle.

L'initiative est d'autant plus notable qu'Adobe positionne Firefly comme un premier modèle d'IA générative à usage commercial. Autrement dit, pour la création de contenus se destinant à un usage commercial. Qui plus est, Adobe prévoit une rémunération des artistes qui fourniront des données d'entraînement sur Adobe Stock.

L'approche de rémunération sera détaillée à l'issue de la phase de bêta pour Firefly. En outre, Adobe planche sur une mention universelle " Ne pas entraîner " à destination des créateurs qui ne veulent pas que leurs contenus servent à entraîner l'IA générative, quelle que soit la plateforme de publication.

Pas de calendrier précis

C'est dans ce cadre qu'Adobe envisage à l'avenir une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'entraîner Firefly sur leurs propres contenus, dans le but de générer des contenus en adéquation avec leur univers créatif ou pour coller à une identité de marque.

Adobe ne précise pas la durée de la phase de bêta pour Firefly. Avec des commentaires attendus, elle conditionnera la date d'intégration de l'IA générative aux célèbres applications du groupe. Adobe ajoute que des API seront proposées dans le but de rendre Firefly disponible sur différentes plateformes.