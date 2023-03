Après le nouveau Bing basé sur l'IA et son agent conversationnel s'appuyant notamment sur GPT-4 d'OpenAI, Microsoft annonce une nouvelle fonctionnalité étiquetée Bing. Il s'agit toujours d'IA générative, mais cette fois-ci pour la création d'images.

Avec Bing Image Creator, il est ainsi possible de générer des images à partir de commandes et descriptions textuelles. Pour le moment, seul l'anglais est pris en charge, mais d'autres langues arriveront ultérieurement.

Pas de surprise, c'est encore une fois le partenariat avec OpenAI qui est à la manœuvre. Il est en effet question d'une version avancée du modèle de génération d'images DALL-E, sachant qu'il est basé sur l'architecture de GPT-3.

Plusieurs possibilités d'accès

Bing Image Creator est intégré dans l'expérience du chatbot de Bing. C'est un déploiement en cours et d'abord avec le mode créatif. À défaut et pour ceux n'ayant pas accès au nouveau Bing, Bing Image Creator est proposé via bing.com/create. Un compte Microsoft demeure nécessaire. Il y aura en outre une prochaine intégration dans Microsoft Edge.

Dans tous les cas et comme le nouveau Bing, c'est une preview et pas encore un produit prêt pour une disponibilité auprès du plus grand nombre.

Bing Image Creator refuse l'autoportrait...

Microsoft souligne la mise en place de contrôles supplémentaires qui viennent s'ajouter aux garde-fous d'OpenAI, afin de limiter la création d'images nuisibles ou dangereuses par exemple. Le cas échéant, la commande textuelle pour la génération d'une image est bloquée et l'utilisateur est averti.

Un autre copilote

De la même manière que lors de la récente présentation de Microsoft 365 Copilot, Microsoft place la notion de copilote avec Bing Image Creator. Le terme d'assistant ne convient manifestement plus au groupe de Redmond.

" Bing Image Creator génère une image à partir de votre propre imagination. C'est un peu votre copilote créatif. "