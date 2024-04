Mozilla publie la version 125 (ou plutôt 125.0.1) du navigateur Firefox. Encore une fois, la fonctionnalité Firefox View a droit à un traitement de faveur avec des améliorations, et en particulier pour la section des onglets ouverts.

Désormais, les onglets épinglés sont affichés, tandis que les indicateurs font leur apparition afin de renseigner sur une lecture multimédia en cours avec un onglet, pouvoir couper ou réactiver directement le son. Les indicateurs sont en outre ajoutés pour les onglets avec des notifications, ainsi que les marque-pages.

Rappelons que l'objectif de Firefox View est de proposer depuis une seule page un accès à la navigation récente et l'historique, les onglets ouverts, récemment fermés, mais aussi les onglets ouverts d'autres appareils dans le cadre d'une synchronisation avec un compte Mozilla. Les deux précédentes versions de Firefox ont implémenté un outil de recherche, la possibilité de trier les onglets ouverts et l'historique.

Du surlignage avec la visionneuse PDF

La visionneuse PDF intégrée à Firefox bénéficie aussi d'améliorations, dont la prise en charge du surlignage du texte dans différentes couleurs et pour diverses épaisseurs de trait. Le déploiement est cependant progressif.

Faute d'attendre et de laisser le temps à Mozilla de prendre en compte des commentaires pour d'éventuelles corrections à apporter, une activation peut être forcée via about:config dans la barre d'adresse et pdfjs.enablehighlightEditor à mettre à true (au lieu de false). Le navigateur doit ensuite être redémarré.

Awesome bar et AV1 avec EME

Pour les suggestions d'autocomplétion avec la barre d'adresse de Firefox, l'ouverture en clic d'une URL présente dans le presse-papiers est proposée. Avec l'extension Container, la barre d'adresse permet désormais de rechercher les onglets ouverts dans différents conteneurs.

Un autre point évoqué est un blocage de manière plus proactive des téléchargements provenant d'URL considérées comme potentiellement non dignes de confiance.

Mozilla souligne également le support du codec AV1 pour les EME (Encrypted Media Extensions) qui sont associées à la lecture en streaming de vidéos protégées par DRM.