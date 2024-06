Mozilla publie la version 127 du navigateur Firefox. Sur Windows, elle est marquée par l'apparition d'une nouvelle option : " Ouvrir Firefox automatiquement au démarrage de votre ordinateur. " Un petit gain de temps en perspective si le lancement de Firefox fait partie des premières actions réalisées.

Au niveau de la barre des onglets, le bouton pour lister tous les onglets propose désormais de fermer les onglets en double. Cette possibilité se retrouve dans le menu contextuel d'un onglet.

Directement accessible dans le menu contextuel avec l'affichage d'une page, la fonctionnalité de capture d'écran de Firefox prend en charge davantage de types de fichiers et d'éléments. Mozilla souligne également de nouveaux raccourcis clavier, le support du mode contraste élevé et des améliorations de performance.

Du côté de la sécurité

En matière de sécurité, une quinzaine de vulnérabilités sont corrigées. Mozilla précise par ailleurs que le travail d'optimisation est terminé concernant le prefecthing DNS (préchargement) pour des documents HTTPS.

Il est ainsi fait allusion à la résolution de noms de domaine avant la demande des ressources. " Les développeurs web peuvent spécifier des noms de domaine pour les ressources importantes qui doivent être résolus de manière préventive. "

Sur Windows et macOS, une protection supplémentaire peut être ajoutée pour l'accès au gestionnaire de mots de passe et les précieux sésames enregistrés. Elle s'appuie sur la méthode de connexion à l'appareil.

Pour plus tard avec Firefox

Mozilla a récemment listé des fonctionnalités qui feront prochainement leur apparition dans Firefox. Cela comprend le regroupement des onglets, des onglets verticaux, un nouveau système de gestion des profils pour séparer divers types d'activités. Des menus plus épurés sont aussi au programme et des paramètres de confidentialité plus intuitifs.

Le travail incessant se poursuit pour l'amélioration de la vitesse de chargement des pages, la réactivité de Firefox et l'autonomie de batterie. Mozilla planche en outre sur de nouvelles utilisations de modèles d'IA en local.