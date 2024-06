Pour le navigateur Firefox, Mozilla dresse une liste de fonctionnalités qui doivent prochainement faire leur apparition. Le choix se base sur les commentaires provenant des utilisateurs eux-mêmes. Manifestement, il y a des doléances en matière de productivité.

Pour l'organisation et indépendamment du nombre d'onglets ouverts, Firefox va bénéficier du regroupement des onglets, des onglets verticaux et d'un panneau latéral amélioré à cet effet. La notion de nouveauté est à mettre en relation avec des fonctionnalités natives.

Un nouveau système de gestion des profils permettra en outre de séparer divers types d'activités. Mozilla donne l'exemple d'une segmentation pour une navigation dans un cadre scolaire, au travail et à titre personnel. En rappelant qu'il existe une extension Firefox Multi-Account Containers de Mozilla.

Personnalisation, confidentialité et performances

Des fonds d'écran personnalisables seront proposés à l'ouverture d'un nouvel onglet. Un choix pourra se faire parmi des photos, des couleurs et des images abstraites. Mozilla promet en outre des menus plus épurés. Le but est de réduire l'encombrement visuel et de mettre en avant les actions principales.

Avec les technologies anti-pistage de Firefox, les paramètres de vie privée seront plus intuitifs et s'accompagneront d'un effort de pédagogie pour mieux les faire comprendre.

Plus globalement, Mozilla souligne son engagement pour l'amélioration de la vitesse de chargement des pages, la réactivité du navigateur et la préservation de l'autonomie de batterie sur mobile, ainsi que des outils pour signaler facilement les problèmes de compatibilité rencontrés avec des sites.

Aussi des fonctionnalités IA

Le chapitre de l'IA est évoqué. Dans l'esprit de la traduction automatique des contenus web sur l'appareil, Mozilla planche sur l'utilisation de modèles d'IA en local. Afin d'améliorer l'accessibilité, l'IA générative sera d'abord exploitée pour produire du texte alternatif avec les images dans les documents PDF.