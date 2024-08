Mozilla publie la version 129 du navigateur Firefox. Un soin particulier est apporté au mode Lecture qui bénéficie d'un menu amélioré en matière de texte et de mise en page. Davantage d'options sont ainsi de la partie, dont l'espacement des caractères et des mots, l'alignement du texte. Le but est de faciliter l'expérience de lecture et l'accessibilité.

Le mode Lecture dispose en outre d'un menu Thème avec des options supplémentaires de contraste et de gris. Pour le texte, l'arrière-plan et les liens, il est désormais possible de personnaliser les couleurs.

Au-delà du mode Lecture qui fait le ménage pour proposer une consultation avec un encombrement visuel minimal, une nouveauté dans Firefox 129 est l'affichage d'un aperçu des onglets en arrière-plan au survol avec la souris.

Avec de nombreux onglets ouverts, l'aperçu facilite la localisation d'un onglet souhaité sans devoir changer d'onglet actif. Il fait toutefois l'objet d'un déploiement progressif. Le cas échéant, une activation peut se faire via browser.tabs.hoverPreview.enabled (about:config).

Remplissage automatique en France

Mozilla indique que le remplissage automatique de l'adresse dans les formulaires est maintenant disponible pour les utilisateurs de Firefox en France et en Allemagne. C'était déjà le cas pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. L'option se retrouve dans les paramètres de vie privée pour une désactivation.

Firefox 129 renforce la sécurité en adoptant HTTPS comme protocole par défaut dans la barre d'adresse pour les sites non locaux. Si un site n'est pas disponible par le biais de HTTPS, le navigateur revient à HTTP.

Sur Windows 11, Linux et Android 10 ou plus, les enregistrements DNS de type HTTPS sont pris en charge par le résolveur du système d'exploitation. Auparavant, il était nécessaire d'activer DNS sur HTTPS.