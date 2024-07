Pour le navigateur Firefox, la décision avait été prise de poursuivre le support des anciens systèmes d'exploitation Windows 7, 8 et 8.1 au moins jusqu'au troisième trimestre de cette année. Il s'opère dans le cadre de la version ESR de Firefox (Extended Support Release).

Se destinant essentiellement à des entreprises et pour des déploiements en masse, la version ESR de Firefox (longue durée) bénéficie de mises à jour majeures beaucoup plus espacées dans le temps, en comparaison avec la version plus grand public de Firefox.

Manifestement, Mozilla n'a pas l'intention de lâcher les utilisateurs " résistants " de Windows 7 et de Windows 8 ou 8.1. Une nouvelle prolongation du support est prévue, même si sa durée n'est pour le moment pas encore déterminée.

Windows 7 encore bien présent pour Firefox

Selon le Firefox Public Data Report, qui fournit des informations hebdomadaires sur l'activité, le comportement et la configuration matérielle des utilisateurs de Firefox, Windows 10 et Windows 11 sont les systèmes d'exploitation les plus populaires sur ordinateur.

Début juillet, Windows 10 compte pour plus de 48 % des utilisateurs de Firefox, tandis que Windows 11 représente près de 27 %. Derrière… c'est Windows 7 à plus de 9 %. Windows 8.1 est plus anecdotique.

Rappelons que même si un navigateur est à jour, l'utiliser sur un système d'exploitation qui ne l'est plus en matière de sécurité ne constitue pas quelque chose de très judicieux.